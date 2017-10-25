Meral Akşener, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi partisine destek ararken, "yurtta sulh" sloganını kullanmıştı. Darbe girişimi gecesi ise “Yurtta Sulh konseyi” gündeme gelmişti. Akşener’in yeni partisinin ismi “İyi Parti” olarak açıklandı. Logo olarak açıklanan görsel ise yine FETÖ’cülerle anılan Makbule’ye benzetildi.

Meral Akşener’in partisinin önce logosu, ardından da adı açıklandı. Sarı ve Mavi tonlarda olan logo Güneş sembolünden çok Makbule’ye benzetildi. Akşener, partisinin ismini de "İYİ PARTİ" olarak açıklarken, slogan olarak da “Türkiye iyi olacak” sloganını kullanacağı öğrenildi.

LOGONUN MAKBULE’Yİ ANDIRMASI TARTIŞMA YARATTI

Meral Akşener’in yeni partisinin logosunda Güneş yer alıyor. Ayrıca logoda bulunan 8 sırma ile Selçuklu yıldızına da gönderme yapılıyor. Henüz logo renklerinde neden sarı ve lacivertin kullanıldığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise bir çok kullanıcı bu logoyu makbuleye benzettiğini söyledi. Makbule ise yine FETÖ’cülerle anılan bir yemek olarak biliniyor.

“YURTTA SULH” SLOGANINDAN VAZGEÇİLDİ

Meral Akşener, daha önce uzun süre yeni partisi için ‘yurtta sulh cihanda sulh’ sloganını kullanmıştı. 15 Temmuz gecesi ise FETÖ ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adıyla darbe yapmaya kalkışmıştı. Slogan benzerliği ve Akşener’in kampanya süresince 'Ben başbakan olacağım' açıklamaları da uzun süre gündemde kalmıştı.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA VERİLDİ

Bu sabah saat 09.00 sularında Meral Akşener’in yeni partisi için İçişleri Bakanlığı’na gitti. Akşener’in parti üyeleri ile birlikte partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdiği öğrenildi. Akşener ve ekibi yarım saat İçişleri Bakanlığı’nda kaldıktan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nei yeni partinin tanıtımı için gitti.