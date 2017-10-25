Tekirdağ'da zırhlı personel taşıyıcı araç yükselen dere suyuna kapıldı. Araç içerisinde bulunan 1 asker kaybolurken, her yerde aranmaya başlandı.

Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde aşırı yağışlar etkili olmaya devam ederken, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yola çıkan askeri araç, köprü üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Yükselen dere sularına kapılan 1 asker kazada kaybolurken, 4 asker de yaralandı. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, kayıp askeri bulmak için çalışma yapıyor.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARMAYA GİDİYORDU

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bugün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir çok sokak ve cadde sularla kaplandı. İlçenin Kiremithpane Mevkii'nde ise sel suları nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak üzere bölgeye çok zırhlı askeri araç sevk edildi. Ancak, bölgeye giden askerleri taşıyan araç yükselen dere suları nedeniyle köprüden geçerken devrildi. Kazada 4 asker yaralanırken, 1 asker de sel sularına kapılarak kayboldu. Kazada yaralanan askerler Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYIP ASKER HER YERDE ARANIYOR

Tekirdağ'dan AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler katıp askeri aramak için bölgeye sevk edildi. Sel sularına kapılan askerin bulunması için çalışmalar hala devam ediyor.