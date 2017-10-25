Beşiktaş’ın yıldız futbolcuları Tasilca ve Tosic bugün adliyeye gitti. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma sırasında yaşanan olaylar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan iki futbolcu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek, bugün savcıya ifade verdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ardından haklarında soruşturma açılan Beşiktaş’ın iki yıldızı Tasilca ve Tosic, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek ifade verdi.

VOLKAN DEMİREL’E EL HAREKETİ YAPMIŞTI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında Volkan Demirel ve Talisca arasında bir tartışma yaşanmış, Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca tartışmadan sonra Volkan Demirel’e el hareketi yapmıştı. Bu olay nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Anderson Talisca, ifade vermeye gitmeyince hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

KIRMIZI KART GÖRMESİNE RAĞMEN SAHAYA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Beşiktaş’ın diğer bir yıldızı Tosic ise Ziraat Türkiye Kupası’nda 5 Şubat günü Beşiktaş - Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma sırasında kırmızı kart görmüştü. Kurallara göre sahayı terk edip soyunma odasına gitmesi gereken Tosic, başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı seyretmişti. Bu olay nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tosic’de ifadeye çağrılmıştı.

AVUKATLARIYLA BİRLİKTE ADLİYEYE GELDİLER

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Tosic ve Talisca, bugün avukatları ile birlikte ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılık katına avukatları ile birlikte çıkan yıldız oyuncuların, ifade vermek için bekledikleri öğrenildi.