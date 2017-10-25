Düzce’de yaşayan 24 yaşındaki Semih Akar, nikahına bir gün kala geçirdiği trafik kazası ile ölümden döndü. Boynunda ve omurunda kırıklar olan Akar, felç kalma riski ile karşı karşıya kalınca, Düzce Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde zorlu bir ameliyata girdi. Başarılı ameliyatın ardından yeniden hayata tutunan Akar, “Hayat bana ikinci bir şans daha verdi.” diyerek mutluluğunu paylaştı.

24 yaşındaki Semih Akar, sadece bir gün sonra sevdiği kadınla nikah masasına oturacaktı. Ancak Akar’ın 2 Ekim 2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası mutluluğuna gölge düşürdü. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz gencin 2. boyun omurunda kırık olduğu anlaşıldı.

FELÇ TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Felç olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan genç, hemen ameliyata alındı. Yüksek riskli bir ameliyata giren genç, Doç. Dr. Cem Dinç tarafından yapılan operasyon ile sağlığına kavuştu ve şans eseri felç yaşamadı. Başarılı ameliyatın ardından yeniden ayağa kalkan genç, şimdi tam anlamı ile sağlığına kavuşmayı ve nikahını kıymayı bekliyor.

ARTIK YÜRÜMEYE DE BAŞLADI

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dinç, hastanın ameliyatı hakkında bilgi verdi. Hastanın hastaneye getirildiğinde 2. boyun omurunda ciddi bir kırık olduğunu söyleyen Dinç, böyle kırıkların ölüm veya felç ile sonuçlanabileceğini söyledi. Hastanın bu bakımdan çok şanslı olduğunu söyleyen Dinç, kendilerinin de bu aşamada devreye girdiklerini ve boyun ikinci omurunda yer alan kırığın vidalarla sabitlendiğini söyledi. Hastanın şu an yürüyebildiğini söyleyen Dinç, kısa süre içerisinde taburcu olacağını dile getirdi.

YENİDEN NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Doç. Dr. Cem Dinç, 24 yaşındaki gencin nikahına bir gün kala bu talihsiz kazayı geçirdiğini belirterek, kendisini kısa süre içerisinde yeniden nikah masasına göndereceklerini söyledi. Geçirdiği kaza ile mutluluğuna gölge düşen 24 yaşındaki Semih Dinç ise hayatın kendisine ikinci bir şans daha verdiğini belirterek, ameliyatını yapan Doç. Dr. Cem Dinç ve ekibine teşekkür etti.