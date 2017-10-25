Bim 27 Ekim 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı. Kataloğu siz değerli ziyaretçilerimiz için detaylı bir şekilde inceledik. Yine çok renkli bir katalog hazırlayan Bim, evinizin hemen hemen bütün ihtiyaçlarını oldukça uygun fiyatlara karşılayacak. Bim aktüel 27 Ekim 2017 Cuma kataloğu sizleri hayran bırakacak kadar dolu dolu geldi. İsterseniz hemen 27.10.2017 Bim aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan indirimli ürünlere bir göz atalım.

27 Ekim Bim Kataloğu yine çok erken bir tarihte yayınlandı. Bu hafta Bim market kataloğunda genel olarak hırdavat ürünleri yer alıyor. Çok cazip fiyatlara evinizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz Bim 27 Ekim 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu içerisinde yok yok desek yeridir. Hadi zaman kaybetmeden bu haftanın indirimli ürünleri nelermiş birlikte göz atalım.

Bim aktüel 27 Ekim 2017 Cuma kataloğu içerisinde başta da belirttiğimiz gibi hırdavat ürünleri ağırlıkta. Bu hafta Aeron marka 3 Parça Makine set sadece 159 TL fiyatı ile üstelik de 6 taksit imkanı ile sizlere sunuluyor. Bu üçlü set içerisinde Avuç Taşlama, Akülü Vidalama ve Darbeli matkap yer alıyor. Kataloğun dikkat çeken diğer bir ürünü ise Aeron markalı Tezgah Testere 119 TL fiyatı ve yine 6 taksit imkanı ile sizlere sunuluyor.

Bim 27 Ekim 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu elbette sadece bu ürünlerden ibaret değil. Farklı boylarda 8 parça tornavida seti bu hafta Bim market kataloğunda sadece 27,50 TL. Lehim tabancası ve yedek ucu ise sadece 29 TL fiyatı ile sizlerle. 21″ lik iç hacmi bulunan büyük takım çantası ise Bim aktüel ürünler kataloğunda sadece 24,90 TL. Yine kataloğun dikkat çeken diğer bir ürünü Silikon uçları bulunan Silikon Tabancası 9,75 TL. Her evin ihtiyacı olan şerit metre ise bu hafta sadece 9,50 TL fiyatı ile sizlere ulaşıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 27.10.2017 tarihinde ev ürünlerini de unutmadı. Bu hafta Saten Mega Hurç 14,95 TL fiyatı ile sizlere sunuluyor. 3 Bölmeli Çekmece 13,90 TL, Kapı Önü paspas çeşitleri 5 TL, Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 17,50 TL fiyatı ile sizleri bekliyor olacak. Giyimde de damping gibi indirimler yapan BİM market, Bay Deri Ayakkabı 39 TL ve Bayan Suni Deri Ayakkabı 34,90 TL fiyatı ile sizlere ulaşıyor. Bim 27 Ekim 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu içerisinde yine çocukların da yüzünü güldürecek Lisanslı Servis Arabaları 27,50 TL, Piramit Bloklar 17,50 TL gibi ürünler yer alıyor.

İsterseniz bu listelemenin ardından zaman kaybetmeden, 27.10.2017 Bim aktüel ürünler kataloğu görsellerini incelemeye geçelim.