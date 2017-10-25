Aşık Veysel, 123. doğum gününde dünya devi Google’de doodle oldu. Google’de Aşık Veysel’i gören milyonlarca kişi de ünlü şair ve ozanın acı dolu hayatını araştırmaya başladı. Peki, Aşık Veysel kimdir? Google tarafından neden doodle oldu? İşte Aşık Veysel hakkında bütün bilinmeyenler ve Aşık Veysel’in eserleri…

Halk ozanı Aşık Veysel, Aşıklık geleneğinin en büyük ve önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Bugün ünlü halk ozanının 123. doğum günü. Ailesi, sevenleri ve dostları usta şairi andı. Google tarafından da doodle yapılan usta şairin hayatı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş bugün 'Aşık Veysel kimdir' sorusunun yanıtını aradı. İşte Aşık Veysel Kimdir sorusunun yanıtı…

ÇOK KÜÇÜK YAŞTA EVLENDİRİLDİ

Seferberlik yıllarının sonlarına doğru, annesi ve babası kendilerinin ölümünü düşünerek Aşık Veysel’i yalnız kalmaması için akrabalarının kızı Esma ile evlendirdi. Esma ve Aşık Veysel’in bir kız bir de erkek çocukları oldu. Erkek çocuğu daha 10 günlükken öldü. Sadece bununla kalmadı, Aşık Veysel’in annesi 1921’in 24 Şubat’ında hayatını kaybetti. Aradan 18 ay geçmişti ki bu defa babası öldü. Aşık Veysel bir yandan bağ bahçe işleri uğraşırken bir yandan da Köy odalarındaki fasıllara katıldı.

EŞİ BIRAKIP KAÇTI, KIZINI KAYBETTİ

Ağabeyi Ali ve eşi Esma ile yaşayan Aşık Veysel, işlere yardımcı olması için bir hizmetkar aldı. İleride bu hizmetkar, onun hayatında en büyük yaralardan birini açtı. Çünkü eşi Esma henüz altı aylık kızını bırakıp bu hizmetkar ile kaçtı. 2 yıl boyunca kızını kucağında taşısa da Aşık Veysel, evlat acısını bir kez daha yaşadı ve kızını da kaybetti. Bir şiirinde bu acısını “Talih çile kadar sözü bir etmiş, Her nereye gitsem gezer peşimde.” sözleri ile anlattı Aşık Veysel.

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

Âşık Veysel’in gerçek adı Veysel Şatıroğlu’dur. 25 Ekim 1894 Şarkışla, Sivas'ta dünyaya gelmiş ve Sivrialan, Sivas'ta 21 Mart 1973 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Türk halk ozanı olan Aşık Veysel, Avşar boyunun Şatırlı obasına mensuptur.