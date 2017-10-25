Tavuk ve hindi eti, kısacası beyaz et sağlıklı beslenmede önemli gıdalar arasında yer alıyor. Peki, beyaz etin sağlık için yararlarını ne kadar biliyor sunuz? İşte, Beyaz Et Tüketmenin Sağlıklı Beslenmeye 12 Önemli Etkisi…

Tavuk ve hindi etinin dengeli ve sağlıklı beslenmede önemli bir rol oynadığı, dünyanın önde gelen bilimsel araştırmaları ile kanıtlandı. Biz de sizler için beyaz etin sağlık için 12 önemli etkisini derledik.

1. Tamamlayıcı ve Doğal Protein İçeriyor

Tavuk ve hindi eti tam bir protein deposu. Tamamlayıcı proteinler olarak bilinen hayvansal proteinler beyaz et içerisinde fazlası ile var. Günlük protein ihtiyacınızı karşılamak için diyette bile olsanız mutlaka tavuk ve hindi eti tüketmelisiniz.

2. Demir Bakımından Çok Zengin

Demir bakımından çok zengin olan tavuk ve hindi eti, anemi ile mücadelede de çok önemli. “Hem” formundan demir içeren Tavuk ve hindi eti düzenli olarak tüketildiğinde anemiyi de önlüyor.

3. Organik ve İnorganik Besin Maddeleri

Tavuk ve hindi etinde Demir ve çinko başta olmak üzere çok miktarda organik ve inorganik besin maddeleri bulunuyor. Biyolojik olarak bu maddelerin emilimi ve değerlendirmesi daha kolay oluyor.

4. Kay Kaybını Önler

Beyaz ette bulunan yüksek kalitedeki protein, yaş ilerledikçe oluşan kas kaybını önler, kas gücünü arttırır.

5. Kemik Sağlığını Korur

Diyetlerinizde beyaz et yer almazsa kemik sağlığınız da tehlikeye girecektir. Çünkü beyaz etin içerisinde B12 vitamini, D Vitamini, Kalsiyum, omega yağ asitleri ve protein bulunur. Bunların hepsi kemik sağlığı için önemlidir.

6. Bebeklerin Beyin Gelişimi

Özellikle bebeklerde, çocukluk ve gençlik çağlarında beyaz et tüketmek beyin gelişiminde önemli rol oynar. Ayrıca B12 vitaminin tek doğal kaynağı olan beyaz et, sinir sisteminin düzgün çalışmasını da sağlamaktadır.

7. Kalp Sağlığını Korur

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre beyaz et içerisinde yer alan proteinin sağlıklı kardiyovasküler fonksiyonların korunmasına yardımcı olduğu da ortaya çıkmıştır.

8. Kan Şekerinizi Kontrol Altında Tutar

Diyetlerinizde yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı göğüs eti tercih etmeniz durumunda, kan şekeri ile ilgili sorun yaşamazsınız.

9. Değerli Bir Çinko

Değerli bir çinko kaynağı olan beyaz et, optimal bağışıklık fonksiyonlarının korunmasını sağlamaktadır. Çinko sayesinde vücutta oluşan yaralar da hızla iyileşir.

10. Zengin Selenyum Kaynağı

Selenyum, metabolik performansı etkileyen çok gerekli bir mineraldir. Piliç ve hindi eti de bu bakımdan zengin bir selenyum kaynağıdır. Selenyum, kanser oluşumunu engellemeye yardımcı, tiroid fonksiyonlarını düzenleyen ve hücre hasarlarını engelleyen bir antioksidan olarak bilinmektedir.

11. Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Diyet listelerinin olmazsa olmazı olan beyaz et, uzun vadede sağlıklı kilo vermek için mutlaka tercih edilmelidir.

12. Yemek Çeşitliliği

Birbirinden farklı onlarca çeşit yemeği yapılabilen Tavuk ve hindi eti, sadece besin değeri açısından zengin değildir. Aynı zamanda sofralara da zenginlik katar.