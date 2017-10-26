Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Meryem 13. Bölüm ile ekran başına kilitledi. Meryem, artık bütün gerçekleri öğrendi ve bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Peki, Meryem Savaş’ı ve Gül anneyi affedecek mi? İşte, Meryem 13. Bölüm özeti ve Meryem 14. Yeni Bölüm Fragmanı…

Meryem son bölüm ile yine izlenme rekorları kırdı. Kanal D’nin ilgi ile izlenen dizisi Meryem 13. Bölüm nefes kesti. Hiç kimseye güveni kalmayan Meryem, bundan sonra ne yapacak? Gül anne ve Savaş, kendilerini Meryem’e nasıl affettirecek? Savcı Oktay, bu defa hangi entrikalar ile kendini kurtaracak? Meryem 14. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

MERYEM 13. SON BÖLÜM ÖZETİ

Meryem 13. bölümde, Savaş ve Gül anneyi sarılırken gören Meryem, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Olan biteni sonunda anlayan Meryem, aslında bir kez daha Oktay’ın oyununa geldi. Oktay sonunda amacına ulaştı ama Meryem ve Savaş’ın yolu bir kez daha kesildi. Yakın arkadaşı kaçırılan Meryem’in imdadına Savaş, Burcu ve Güçlü yetişti. Gül anne ise Meryem’in kendisine söyledikleri karşısında adeta yıkıldı. Baygınlık geçiren Gül Anne, şimdi Meryem’e kendini affettirmenin bir yolunu arıyor. Savaş ve Meryem ise Meryem’in arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Güçlü ve Burcu da onların arkasından gidiyor. Diğer yandan Oktay, Beliz’i bir kez daha yıktı. Babasının ölümü hakkında konuşmak için Oktay’ın evine giden Beliz, orada ruj izi bulunan bir bardak görünce, geldiğine pişman oldu. Oktay’ın kendisini yatağa atma çabalarına da sinirlenen Beliz, yine konuşmadan orayı terk etti.

MERYEM 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Meryem yayınlanan son bölümün ardından Meryem 14. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusu merak ediliyor. Henüz Kanal D’de Meryem yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda sizlerle sitemizden paylaşacağız.