26 Ekim 2017 Çeyrek Altın Ve Gram Altın Fiyatları merak ediliyor. Güncel altın piyasasında son durum ne? Bugün de altının yükselişi devam edecek mi? Kapalıçarşı’da Çeyrek Altın kaç para? Gram Altın 26 Ekim 2017 tarihinde ne kadar oldu? Altın ne zaman düşecek? 26 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları ne durumda?

Türkiye ve ABD arasında vize krizi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Son haftalarda durağan seyreden altın fiyatları birkaç gündür yükselmeye başladı. Birikim, yatırım ya da hediyelik amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar da 26 Ekim 2017 Perşembe altın fiyatlarını merak ediyor. Çeyrek altın bugün ne kadar? 26 Ekim 2017 gram altın kaç para? İşte, 26 Ekim 2017 güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 26 EKİM 2017 PERŞEMBE

26.10.2017 Perşembe altın fiyatları açıklandı. Geçtiğimiz günlere oranla yükselişe geçen altın, Türkiye ve Amerika arasında yaşanan siyasi krizden etkilenmeye başladı. Vize krizi altını da etkiledi ve altın Kapalıçarşı’da yükselişe geçti. Gram altın Kapalıçarşı’da bugün 152,93 liradan alınıyor, 153,00 liradan satılıyor. Çeyrek altın 26 Ekim Perşembe günü, 244,76 liradan alınırken 250,88 liradan satılıyor. Bugün yarım altının fiyatı da yükseldi. 26 Ekim Perşembe günü yarım altın 489,52'den alınırken 501,76 liradan satılıyor. 26 Ekim 2017 Cumhuriyet altını ise 1014,20 lira alış, 1029,53 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Altın fiyatları gün içerisinde yükselişe ya da düşüşe geçerse, sizlerle yine haberimizden paylaşmaya devam edeceğiz.