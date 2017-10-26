Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Ekim 2017 hava durumu tahminlerini açıkladı. Son iki gündür yağmur yağışına teslim olan İstanbul’da 26 Ekim 2017 Hava Durumu nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte 26 Ekim 2017 Hava Durumu tahminleri…

26 Ekim 2017 hava durumu nasıl olacak sorusu yanıt buldu. Uzun süreden beri uyarıları yapılan yağış, İstanbul’da etkili olmaya başladı. Özellikle Marmara ve Trakya’da şiddetli sağanak etkili olmaya devam ediyor. İstanbul’da bugün de yağmur etkili olacak mı? 26 Ekim 2017 Hava Durumu nasıl olacak? İstanbul 26 Ekim 2017 Hava Durumu nasıl? İstanbul’da bugün yağmur yağacak mı?

HAVA DURUMU 26 EKİM 2017 PERŞEMBE

26 Ekim 2017 Perşembe hava durumu nasıl olacak? Marmara ve Trakya’da bugün de şiddetli yağış etkili olmaya devam edecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da 4 ile 6 derece arasında azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Trakya bölgesi için sel uyarısında da bulundu. Vatandaşlardan aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL’A YAĞMUR YAĞACAK MI? – 26 EKİM 2017

26 Ekim 2017 hava durumu İstanbul için de merak ediliyor. İki gündür sağanak yağışın etkisi altında olan İstanbul’da yağmur nedeniyle hayat da olumsuz etkileniyor. İstanbul’da yağışların Cuma gününe karşı sürmesi bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluları uyarıyor.