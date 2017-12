25 Ekim 2017 Çarşamba Reyting Sonuçları belli oldu. Çarşamba gecesi Kanal D’de Meryem, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul, Star TV’de Ateş Böceği, ATV’de Seven Ne Yapmaz ve Fox TV’de No 309 dizileri reytinglerde birinci olmak için yarıştı. Peki, 25 Ekim 2017 Çarşamba Reyting Sonuçları galibi kim oldu? Hangi dizi daha çok izlendi? İşte, Reyting sıralaması 25 Ekim 2017…

Reyting sonuçları her gün olduğu gibi bu gün de merakla bekleniyor. Çarşamba akşamlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu akşam ekrana döndü. Diriliş’in yokluğunda Çarşamba akşamları reyting birincisi Kanal D’de Meryem oluyordu. Peki, 25 Ekim 2017 Çarşamba Reyting Sonuçları nasıl oldu? Meryem, Diriliş Ertuğrul, No 309, Seven Ne Yapmaz 25 Ekim Reyting Sonuçlarında kaçıncı oldu?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

TRT 1’in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölüm ile bugün ekran yolculuğuna geri döndü. Sezon arası uzun bir tatil yapan Diriliş Ertuğrul yeni sezon ile yine izlenme rekorları kırdı. TRT’nin fenomen dizisi daha ilk bölümden eski başarısını yakaladı ve reyting sıralamasında ilk sıraya oturmayı başardı.

MERYEM’İN BAŞINA SİLAH DAYANDI

Diriliş’in yokluğunda reytinglere ambargo koyan Meryem dizisi ise bu hafta ikinci sırada yer aldı. Savaş ve Gül konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Meryem, Selma’nın kaçırılması ile sarsıldı. Aslında Selma’nın yeri bulunmuştu. Ancak, Savcı yine Meryem’e kendisini göstermek için Selma’nın hayatını tehlikeye attı. Selma’nın kocasını arayarak, polisin gelmek üzere olduğunu ve kaçmasını söyledi. Amacı, Selma’yı bulmak ve Meryem’e yaranmaktı. Meryem uzun süreden beri reyting sonuçlarında zirvedeydi. Fakat bu akşam Diriliş Ertuğrul yeni sezonun başlaması ile birlikte, Meryem de reyting sıralamasında ikinci sıraya geriledi.