﻿ Son Dakika! Okmeydanı'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Son Dakika! Okmeydanı'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yaralanırken, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Son Dakika! Okmeydanı'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı
Son Dakika! Okmeydanı'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı Tarih: 2017-10-26 Saat: 11:11:34
Güncelleme : 2017-10-26 11:11:34

Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yaralanırken, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Bugün saat 09.30 sularında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile kavga etti. Kavgada sopa bıçak ve silahlar kullanıldı. Silahla vurulan 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. 

1 KİŞİ ÖLDÜ
Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. 
Ayrıntılar Gelecek…

 

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