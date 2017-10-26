Okmeydanı Mahmutşevketpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi yaralanırken, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bugün saat 09.30 sularında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki aile kavga etti. Kavgada sopa bıçak ve silahlar kullanıldı. Silahla vurulan 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de bıçakla yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ayrıntılar Gelecek…