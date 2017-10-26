Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ekim 2017 canlı yayında 22 gündür kayıp olarak aranan Mısırlı iş adamı ölü olarak bulundu. Gaziosmanpaşa’da kilime sarılı halde ölü bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan iş adamı Mohamed Abdelkawy’i oğlu dün adli tıp kurumunda teşhis etti. En son 4 Ekim tarihinde güvenlik kameralarında biri ile konuşurken görülen Mısırlı işadamının evlilik vaadi ile kandırıldığı ortaya çıktı.

İş adamı Mohamed Abdelkawy, Mısır’dan sık sık Türkiye’ye geliyordu. Ailesinin ifadesine göre İstanbul’da biri ile evlenmek isteyen işadamı, “Varyemez” isimli biri ile tanıştı. En son görüntüsü de bu kişi ile olan Mısırlı işadamı, daha sonra ortadan kayboldu. İşte Müge Anlı 26 Ekim 2017 son bölümde yaşananlar…

8 EKİM’DE KİLİME SARILMIŞ CESEDİ BULUNDU

Mısırlı işadamının 8 Ekim 2017 tarihinde kilime sarılı halde cesedi bulundu. Yüzü tanınmayacak halde olan iş adamının Adli Tıp Kurumuna götürüldüğü öğrenildi. Oğlu dün Adli Tıp Kurumu’na gitmişti ve iş adamının öldürüldüğü ortaya çıktı. Şimdi, Mısırlı iş adamının en son görüldüğü “Varyemez” lakaplı kişi her yerde aranıyor. Bu kişiyi tanıdığını iddia eden görgü tanıkları da telefonla canlı yayına bağlandı. Bu kişinin Suriyeli olmadığı, Hataylı olduğu ve isminin de Hakan olduğu iddia edildi. Suriye kökenli olduğu iddia edilen kişi şu anda her yerde aranıyor.

CESET ATILIRKEN VATANDAŞLAR GÖRMÜŞ

Cesedin atıldığı mahalleden arayan bir kişi ise, ceset atılırken görenlerin olduğunu söyledi. Müge Anlı 26 Ekim 2017 yayınında muhabirler, görgü tanıkları ile görüşmek için gitti. Güvenlik kamerası kayıtlarını bu kişilere gösterecek olan vatandaşlar, cesedi atan kişinin görüntülerdeki Hakan denilen kişi olup olmadığını anlamaya çalışacak. Cesedin o bölgeye bir çöp arabası ile getirildiği de iddialar arasında yer alıyor.