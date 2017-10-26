ABD-Kuzey Kore arasında yaşanan nükleer kriz giderek tırmanıyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve ABD Başkanı Donald Trump her gün yeni bir açıklama yaparak, gerilimin tırmanmasına neden oluyor. Krize Rusya’da dahil oldu ve geçtiğimiz günlerde yeni nükleer füzesi 'Satan 2'nin tanıtımını yaptı.

Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine İkinci Dünya Savaşı’nda atılan atom bombasının neredeyse iki bin katı gücündeki Satan 2 isimli yeni kıtalararası termonükleer füze Rusya tarafından tanıtıldı. Rusya bu füze ile ABD’nin Teksas eyaleti büyüklüğünde bir yıkım yapabilecek güce kavuştu. ABD ile Kuzey Kore Arasında yaşanan krize Rusya’nın da bu füze ile dahil olması bekleniyor.

EN FAZLA NÜKLEER SİLAH RUSYA VE ABD’DE

Dünyada en fazla nükleer silah ABD ve Rusya’nın elinde bulunuyor. Ekim ayı itibariyle açıklanan verilere göre, Rusya nükleer savaş başlığı konusunda ABD’yi geride bıraktı. Çünkü Rısya’nın cephaneliğinde şu anda 7000 nükleer silah yer alıyor.

ABD’NİN NÜKLEER CEPHANELİĞİNDE NELER VAR?

Yaşanan nükleer füze krizinde başrol oynayan ABD’nin elinde ise şu anda bulunan nükleer savaş başlığı sayısı 6 bin 800 olarak açıklandı. 411 savaş başlığının kullanıma hazır ve füzelere eklenmiş olduğu öğrenilirken, 2 bin 800 tanesi ise yok edilmeyi bekliyor.

KUZEY KORE DÜNYAYI TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR

Kuzey Kore, yaşanan krizin diğer bir aktörü olmaya devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un her gün yeni bir açıklama ile gerilimi tırmandırıyor. Kuzey Kore’nin elinde bulunan nükleer silahlar konusunda şu anda net bir bilgi bulunmuyor. Fakat analistler, 13 ile 60 arasında bir nükleer cephaneliğin Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un elinde bulunduğunu düşünüyor.