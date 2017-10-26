Faydaları saymakla bitmeyen Elma hakkında ABD’li bilim insanlarının yaptığı araştırma, korkutan gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada, yetiştirilmesi boyunca tarım ilaçları kullanılan elmanın kabuğunun musluk suyu ile yıkansa dahi yeterince temizlenmediği ortaya çıktı. Peki, sağlıklı bir şekilde tüketebilmek için elmayı nasıl temizlemek gerekir?

ABD'de yapılan bir araştırma, meyvelerin musluk suyu ile yıkansa dahi temizlenmediğini ortaya koydu. Özellikle kabuğu ile tüketildiğinde faydaları saymakla bitmeyen elmanın kabuğundaki zararlı tarım kimyasallarının musluk suyu ile yıkanda dahi temizlenmediği anlaşıldı. Uzmanlar, elmanın kabuğundaki kimyasalların temizlenmesi için izlenmesi gereken yolu da açıkladı. Uzmanlara göre bu kimyasalların temizlenmesi için kabartma tozu solüsyonu kullanmak gerekiyor.

15 DAKİKA KADAR BEKLETMEK GEREKİYOR

Massachusetts Üniversitesi'nden bilim insanları yaptıkları araştırmada, zararlı kimyasal maddelerden elmayı temizlemek için kabartma tozu solüsyonunda 15 dakika kadar bekletmek gerekiyor. Araştırma bilim insanları tarafından biri mantar diğeri böcek için kullanılan iki ayrı pestisit üzerinde yapıldı. Araştırma sonuçları Independent gazetesinde yayınlandı. Araştırmaya göre elmanın musluk suyu ile yıkanması durumunda kabuğundaki bu kimyasalların temizlenmediği belirlendi. Uzmanların araştırmasında, 15 dakikalık Kabartma tozu solüsyonunda bekletilen elmanın kabuğundaki pestisidin yüzde 80 ila 96 oranında temizlendiği ortaya çıktı.

ELMAYI KABUĞU İLE TÜKETMEK ÖNEMLİ

Elmanın besleyici vitaminleri kabuğunda yer alıyor. Bu nedenle elmayı kabuğu ile tüketmek büyük önem taşıyor. Ancak elmanın yeterince temizlenmemesi ise sağlığı ciddi anlamda tehlikeye atıyor. Uzmanlar bu nedenle elmayı iyice temizlemenizi ve bu şekilde kabuğu ile tüketmenizi öneriyor. Bütün dünyada tarım ilaçlarının üretimde yaygın olarak kullanılması nedeniyle, uzmanlar endişe ediyor. Çünkü bu ilaçlar ölümcül zehirlenmelere kadar neden olabiliyor.