Başbakan Binali Yıldırım, bugün Çankaya Köşkü’nde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre’yi ile bir araya geldi. Bir süre baş başa görüşen iki lider, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Binali Yıldırım, basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Kuzey Irak konusunda sert konuşan Yıldırım, Habur’a alternatif sınır kapısı açılacağını belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ile yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Özellikle Kuzey Irak konusunda bir çok sorunun yönetildiği Yıldırım, Irak’ta hudut kapılarının merkezi yönetime ait olduğunu ve Habur sınır kapısına yapılacak olan alternatif güzergah için bir görüşme yaptıklarını söyledi.

SOMALİ’DE YAŞANAN TERÖR SALDIRISI

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında, Somali Başbakanı olarak görev alan Kayre’nin ülkemize ilk defa resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, bu ziyareti daha erken planladıklarını ancak 14 Ekim’de Somali’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle ziyaretin ertelendiğini belirtti. Somali’de yaşanan terör saldırısında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin de yaralandığını belirten Yıldırım, Somali ile Türkiye’nin teröre karşı dayanışmasının süreceğini belirtti. Somali’ye Sağlık Bakanı ve uzmanlardan oluşan bir heyet ile yardım gönderildiğini belirten Yıldırım, ayrıca saldırıda yaralanan 35 kişinin de Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındığın belirtti. Yıldırım, Somali Başbakanı ile yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleri ile ele alındığını terör ve güvenlik alanında iş birliğinin süreceğini söyledi.

“TÜRKİYE BİZE İLK CEVAP VEREN ÜLKE OLDU”

Basın toplantısında açıklama yapan Somali Başbakanı Kayre ise, Somali’de yaşanan saldırının ardından Türkiye’nin ilk cevap veren ülke olduğunu belirterek, Somali halkının Türklere minnettar olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım ile güvenlik konusunu detaylı bir şekilde görüştüklerini söyleyen Başbakan Kayre, görüşmede gelecekte bu saldırıların nasıl önlenebileceğini ele aldıklarını söyledi.