Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinin duvarına yazılan yazı görenleri hayrete düşürdü. Üniversitenin duvarına yazılan 'Torbacı 100 metre ileride' yazısını, boya ile üniversite öğrencileri sildi. Uyuşturucu batağına öğrencileri düşürmek için yazılan bu yazıya büyük tepkiler geldi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yaşanan olayda, okulun arka duvarına 'Torbacı 100 metre' şeklinde bir yazı yazıldı. Yazıyı görenler büyük tepki gösterirken, suça davetiye çıkaran bu yazı yine üniversite öğrencileri tarafından sprey boya ile silindi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SİLDİ

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi duvarına yazılan bu yazının tek olmadığı anlaşıldı. Aynı zamanda, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi arka duvarında, Teknik Anadolu Lisesi, İlköğretim okulu ve öğrenci yurtlarını gören duvarlarda da aynı yazı bulunuyordu. Yazıya tepki gösteren Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Platformu ellerine sprey boyaları alarak, duvarda bulunan 'Torbacı 100 metre' yazısını sildi.

ÖĞRENCİLER MÜCADELEYE DEVAM DEDİ

Konu hakkında açıklama yapan üniversite öğrencileri, alkol, sigara ve uyuşturucu ile "Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme” sloganı çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirtti. Özellikle kız öğrencilerin 'torbacıya 100 metre' yazısından rahatsız olduğunu belirten platform üyeleri, yazıyı silme kararı aldıklarını ve geldiklerinde başkalarının da yazıyı karaladığını gördüklerini fark ettiklerini söyledi. Gençler, her şartta uyuşturucu ile mücadeleye devam edeceklerini belirterek, açıklamalarını tamamladı.