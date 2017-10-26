Öğretmenlerin performansına artık Öğrenci, veli ve meslektaşlar not verecek. Şimdilik pilot kentlerde yapılacak olan uygulama İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 12 kentte başladı. Öğretmenler ise performanslarına not verilecek olan bu uygulamaya ciddi anlamda tepki gösterdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı Öğretmen Strateji Belgesi'nde, artık öğretmenlere not verileceği açıklanmıştı. Yeni sisteme göre öğretmenlere öğrencileri, velileri, meslektaşları ve yöneticileri not verecek. Uygulama için İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 12 il seçildi. 12 ilin Valiliğine MEB tarafından gönderilen yazıda pilot uygulamanın başlayacağı belirtildi. Uygulamanın başlayacağı 12 il ise Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon olarak sıralandı.

ÖĞRENCİ, VELİ VE MESLEKTAŞLAR NOT VERECEK

Yeni sisteme göre eğitimciler, öğrenci, veli ve meslektaşları tarafından mesleki yeterliliği ve gelişimleri tarafından puanlandırılacak. Öğretmenlere okul müdürü de not verecek. Öğretmenlerin kariyer basamaklarında bu sonuçların büyük etkisi olacak. Aynı zamanda eğitimcilerin yurtdışı görevlendirme gibi alanlarında da bu kriterler önemli olacak.

ÖĞRETMENLER PUANLAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, eğitimciler adına yaptığı açıklamada, performans kriterlerine göre öğretmenin notlandırılmasına eğitimcilerin tepkili olduğunu söyledi. Bu uygulamanın bir kaosa neden olabileceğini söyleyen Koncuk, pilot uygulamamın genişlemesi durumunda eğitimciler olarak eylem yapmayı planladıklarını söyledi. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, eğitimde yaşanan sorunların öğretmenlerden değil sistemden kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

PUANLAMA NEYE GÖRE YAPILACAK?

Yeni uygulamada, öğretmenlere puan verirken hangi yeterliliklere bakılacağı da merak konusu oldu. Bu konuda yapılan açıklamada, öğretmenin anlama ve saygı gösterme, Öğrencilere değer verme, başaracağına inanma, öğrenciye rehberlik yapma, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme, ulusal ve evrensel değerlere önem verme, kişisel gelişimini sağlama, öz değerlendirme yapabilme, okulun geliştirilmesine katkı yapma, öğrenme ortamı oluşturma, dersi planlama ve materyal hazırlama, zaman yönetimi, ders dışı etkinlikler ve okul-aile- toplum ilişkileri gibi yeterliliklere bakılacağı belirtildi.