Facebook, sayfa üzerinden çeşitli yayınlar yapanlara kötü haberi verdi. Yayıncılar için kabus olacak bu haberde, Facebook’un haber akışının artık ücretli olacağı belirtildi.

Facebook’a geçtiğimiz hafta gelen son güncelleme ile Keşfet Akışı resmi olarak hayata geçti. Yeni güncelleme ile gelen Keşfet Akışı’nda Instagram’da olduğu gibi kullanıcıların takip etmediği sayfaların herkese açık gönderileri gösteriliyor. Facebook Haber Akışı’nda ise kullanıcılar sadece takip ettikleri sayfaların gönderilerini görebiliyordu.

ARTIK HABER AKIŞI ÜCRETLİ OLACAK

Büyük ve organik Facebook sayfaları olanlar için mutlu günlerin sonu yaklaşıyor. Son bir haftadır bir çok ülkede yayıncılar Facebook’ta erişim sorunları yaşıyor. Çünkü yayıncıların paylaşımları takipçilerinin Haber Akışı’nda görünmüyor. Bundan sonrasında Facebook’un haber akışı herkesin görebileceği bir alan değil, sadece parayı ödeyenler için erişilebilir bir alan olacak. Yayıncılar için de kullanıcılar için de kötü olan bu haber, facebook için ise bir gelir kapısı olacak. Çünkü facebook bu sayede reklam gelirlerini ciddi anlamda arttırabilecek. Kullanıcılar ise bundan sonra en çok ilgilerini çeken sayfaların gönderilerini görmek yerine, en çok parayı veren sayfaların gönderilerini görecek.

YAYIN AKIŞI İKİYE BÖLÜNECEK

Slovak gazeteci Filip Struhárik, Facebook’ta yaşanan erişim sorununu ilk haber yapan kişi oldu. Filip Struhárik’in görüşme yaptığı bir Facebook yetkilisi bunun test olduğunu söyledi, ancak daha fazla da bilgi vermedi. Filip Struhárik, aynı zamanda konu hakkında bir Tweet de atarak, kullanıcıların haber akışında sadece ailelerinin ve arkadaşlarının paylaşımlarının göründüğünü Sayfalar’ın gönderilerinin yok olduğunu belirtti. Facebook sözcüsü ise bu konuda yaptığı açıklamada, kullanıcılarının aile ve arkadaşlarının gönderilerini daha çok görmek istediklerini kendilerine ilettiklerini ve bu nedenle böyle bir çalışma içine girdiklerini söyledi.