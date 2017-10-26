Beşiktaş ve Başakehir arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında maçın hakemine küfür eden ve ardından da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak özür dileyen Caner Erkin’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu affetmedi. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusuna PFDK tarafından 6 maç ceza verildi.

Beşiktaş’ın Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı kart gören ve kartın ardından hakeme küfür eden Beşiktaşlı Caner Erkin PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu bugün Caner Erkin hakkında verilen cezayı açıkladı. Caner Erkin 6 maç ceza aldı.

CANER ERKİN’E 6 MAÇ CEZA

TFF resmi sitesinden bir açıklama yaparak, Caner Erkin’e verilen 6 maçlık cezayı duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği ve kendisine 6 maç ceza verildiği belirtildi. Caner Erkin’e müsabaka hakemi Mete Kalkavan'a hakareti nedeniyle 4, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2 maç olmak üzere toplam 6 maç ceza verildiği açıklandı.

43 BİN LİRA DA PARA CEZASI VERİLDİ

Söz konusu karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş Spor Kulübüne 15 bin TL para cezası verildi. Caner Erkin’e 6 maç cezanın yanı sıra 43 Bin TL’de para cezası kesildi. Bu cezaların 26 Bin TL’si sportmenliğe aykırı davranıştan, 17 Bin TL’si ise müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle verildi. PFDK, Caner Erkin hakkında kararını oy çokluğu ile verdi.