Özellikle hafta sonu kahvaltılarınız için tercih edebileceğiniz, çay saatlerinde ağırladığınız misafirlerinize de iyi bir ikramlık olabilecek hem çok lezzetli hem de çok hafif yumuşacık bir tarif ile karşınızdayız. Bugün kahvaltı sofralarınıza ve Çay Saatlerinize Lezzet Katacak Maydanozlu Pişi Tarifi veriyoruz.

İster hafta sonu kahvaltılarınızda, isterseniz de hafta içi hemen pratik olarak hazrlayabileceğiniz tatlar arıyorsanız, bu tarif tam size göre. Ailenize ya da misafirlerinize zevkle ikram edebileceğiniz bu tarifi gerçekten çok beğeneceksiniz. Yumuşak, farklı, hafif ve en önemlisi de lezzetli bu tarifi bir defa denedikten sonra sık sık yapacaksınız. Üstelik çocuklarınız da bu tarifi çok beğenecek ve severek tüketecek. Siz de çay saati ikramlarınız için hem kolay hem lezzetli hem de yumuşak bir tarif arıyorsanız, mutlaka deneyin diyoruz. Maydanoz ile farklılık katılan bu pişi tarifini deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyoruz ve hemen tarife geçiyoruz.

MAYDONOZLU PİŞİ TARİFİ

Malzemeler:

4 Su bardağı un

1 Yemek kaşığı kuru maya

1 Yemek kaşığı şeker

1 su bardağı ılık su

1 Adet Yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 Yemek kaşığı Tereyağı

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

Maydanoz

Dere otu

Yarım su bardağı ılık süt

Yapılışı:

Bir yoğurma kabına aldığınız unun ortasını açın. 1 Yemek kaşığı kuru maya, 1 Yemek kaşığı şeker ve ılık suyu ortasına dökerek unu 5 dakika kadar bekletin. Sürenin dolmasının ardından diğer malzemeleri unun içerisine ekleyerek yoğurun. Hamur kıvamına geldiğinde iki su bardağı unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya devam edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini temiz bir bezle örterek 1 saat kadar beklemeye bırakın. Daha sonra hamuru unlanmış tezgaha alın ve bir parmak kalınlığında açın. Kalıp ya da bardak yardımı ile hamuru daireler şeklinde kesin. Daha küçük bir kalıp ile bu kestiğiniz dairelerin orta kısmını çıkararak halka haline getirin. Bu işleme hamur bitene kadar devam edin. Daha sonra bir tava içerisinde sıvı yağı kızdırın ve bu yağın içinde pişilerinizi kızartın. Maydanozlu Pişi Tarifi servise hazır, afiyet olsun.

Maydanozlu Pişi Tarifi Videosu: