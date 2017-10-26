Kış ayları yaklaşırken cildinize ne kadar ilgi gösteriyorsunuz? Soğuk kış günleri için cildiniz yeterince hazır mı? Cildinizi kışa nasıl hazırlayacaksınız? Dermotoloji Uzmanı Deniz Yardımcı soğuk kış günlerinde cildinizin zarar görmemesi için 4 adım hakkında bilgi verdi.

Kan dolaşımını yavaşlattığı için soğuk havalar cildi olumsuz etkiliyor. Soğuk nedeniyle antioksidanlar ve besleyici maddeler cilt tarafından kolay alınamıyor. Bu zincir adeta bir domino etkisi yaratıyor ve cildin yağ kaybetmesine neden oluyor. Bunun sonucunda da cildiniz daha hassas, daha kuru bir hale geliyor ve kızarıp dökülmeye başlıyor. İşte bu noktada yapacağınız uygulamalar ile cildinizin kaybettiği nemi geri kazanması şart.

NEM ORANI YÜKSEK KREMLER KULLANIN

Dermotoloji Uzmanı Deniz Yardımcı, kış aylarında mutlaka nem oranı yüksek kremleri sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanmanızı öneriyor. Hatta bu kremlerin seyahat boylarını alarak çantanızda taşıyabilir ve gün içerisinde de cildinize uygulayarak kurumasını önleyebilirsiniz. Uzmanlara göre duştan sonra da mutlaka cildin nemlendirilmesi gerekiyor. Nemlendirici ürün seçimi de önemli. Mutlaka parfüm içermeyen, anti paraben ve anti alerjik ürünler tercih etmelisiniz.

HERGÜN MUTLAKA CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Cildiniz kuruduğunda her zamankinden daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Yani makyajdan ve dış etkenlerden arındırmak için cilt temizliğinizi her gün aksatmadan yapmanız şart. Temizleme ürününü seçerken, cildinizi aşındırmayacak, yumuşak ve yağ tabakasına zarar vermeyen ürünler tercih etmelisiniz.

PEELİNG YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Ölü hücrelerden temizlenmiş bir cildin sağlıklı bir cilt olduğunu unutmayın. Özellikle kış ayları ölü hücrelerden cildi arındırmak için en doğru zamandır. Bu nedenle kış aylarında peeling yapmayı ihmal etmeyin. Peeling cildinizi hem ölü hücrelerden temizler, hem de kan akışını düzenler.

BOL BOL SU İÇİN

Su, sadece cilt için değil, bütün vücut için çok gerekli. Vücudun temel dengesini korumak için bol bol su içmeniz şart. Günlük 2.5 litre suyu sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da tüketin. Çünkü bu cildinizin kaybettiği nemi geri kazanmasını ve daha canlı görünmesini sağlayacaktır.