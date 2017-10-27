Fox Tv’nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 7. bölüm ile bu akşam yine ekran başına kilitledi. Fenomen haline gelen dizinin son bölümünün bitmesinin ardından hayranları Bizim Hikaye 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Bizim Hikaye Son Bölümde neler yaşandı? Bizim Hikaye 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Hazal Kaya ve Burak Deniz’in rol aldığı Bizim Hikaye dizisinde her hafta ayrı bir macera yaşanıyor. Fikri’nin bitmek tükenmek bilmeyen oyun ve yalanları nedeniyle bu hafta İsmet’in hayatı tehlikeye giriyor. İşte, Bizim Hikaye Son Bölüm özeti ve Bizim Hikaye 8. Bölüm Fragmanı…

FİKRİ BU DEFA PARA KAZANMAK İÇİN İSMET’İ KULLANIYOR

Mafyaya borçlanan Fikri’nin ölüm oyunu kısa sürüyor. Artık işin ciddiyetini anlayan Fikri, para kazanmak için bu defa en küçük ve sevimli oğlu İsmet’i kullanarak dilenmeye başlıyor. Ancak 20 bin lirayı dilenerek de kazanamayınca, Mafya bu defa İsmet’i rehin alıyor. Filiz bunları duyunca İsmet’i kurtarmak için ne kadar para bulursa götürüyor ve ufaklığı geri alıyor. Aslında onun ufaklığı geri alması yine Barış’ın sayesinde oluyor. Barış, Fikri’nin borcunu mafyaya ödeyerek İsmet’i kurtarıyor. Bu borcun Barış tarafından ödendiğini ise henüz Filiz bilmiyor. Diğer yandan Barış’ın telefonuna gelen mesajı gören Kiraz, numarayı alıyor ve bu sırrın peşine düşüyor. Kiraz’ı araştırmalarının sonunda büyük bir sürpriz bekliyor. Barış’ın Cenk’le başı dertte. Cenk, onun foyasını ortaya çıkartmak için bir oyun oynuyor. Bakalım Barış, bu oyundan nasıl yırtacak.

BİZİM HİKAYE 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bizim Hikaye 7. son bölümün ardından, Bizim Hikaye 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sizlerle de paylaşacağız.