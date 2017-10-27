27 Ekim 2017 Altın ve Dolar Piyasasında son durum herkes tarafından merak ediliyor. ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararını açıklamasının ardından hareketlenen Dolar’da yükseliş sürecek mi? 27 Ekim 2017 Altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar 27 Ekim 2017 ne kadar? Çeyrek altın 27 Ekim 2017 fiyatları? 27 Ekim 2017 Gram altın fiyatları ne kadar?

27 Ekim 2017 altın ve Dolar fiyatları belli oldu. Hem Amerika ve Türkiye arasında yaşanan siyasi krizin etkisi ile hem de Amerika Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama ile piyasalar adete coştu. Altın ve Dolar fiyatları bir anda hızla yükselmeye başladı. Peki, Gram altın ne kadar? 27 Ekim 2017 altın ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı’da altın fiyatları ve piyasalarda yaşanan son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 27 EKİM 2017

Kapalıçarşı’da bugün altın hareketlendi. Gram altın, 154,92 liradan alınmaya, 154,94 liradan satılmaya başlandı. 27 Ekim 2017 çeyrek altın fiyatları ise 248,20 alış, 254,41 TL satış olarak gerçekleşti. Yarım altın 27 Ekim 2017 günü 496,40’den alınırken 508,81 liradan satılıyor. Tam ziynet altını bugün 978,78 liradan alınırken 1010,13 liradan satılıyor. 27 Ekim 2017 Kapalıçarşı’da Cumhuriyet altını ise 1014,97 liradan alınıp 1030,31 liradan satılıyor.

DOLAR NE KADAR? 27 EKİM 2017

27 Ekim 2017 Dolar fiyatları Merkez Bankası'nın, faiz kararının ardından yükselmeye devam ediyor. Dolar bugün 3.82 lirayı da aşarak yeni bir rekora imza attı. Türkiye ve Amerika arasında gelişen kriz ve Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından Doların hızlı yükselişi de devam ediyor.