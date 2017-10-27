﻿ Diyarbakır'da Çatışma Çıktı: 1’i Kadın 3 PKK’lı Terörist Öldürüldü

Diyarbakır'da Çatışma Çıktı: 1’i Kadın 3 PKK’lı Terörist Öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında, operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 1’i kadın, 3 PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

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Diyarbakır'da Çatışma Çıktı: 1’i Kadın 3 PKK’lı Terörist Öldürüldü
Diyarbakır'da Çatışma Çıktı: 1’i Kadın 3 PKK’lı Terörist Öldürüldü Tarih: 2017-10-27 Saat: 13:00:16
Güncelleme : 2017-10-27 13:00:16

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında, operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 1’i kadın, 3 PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi. 

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında, PKK’lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 PKK’lı terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin kadın olduğu öğrenildi. 

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA
Çatışmanın ardından Diyarbakır Valiliği bir açıklama yaparak dün gece saat 23.00’ten itibaren Kulp ilçesi Yaylak köyü mülki sınırları içerisinde operasyon başlatıldığını, bu sabah saat 07.18 sıralarında teröristlerle sıcak temas sağlandığını belirtti. Açıklamanın devamında, PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Aynı zamanda operasyon kapsamında PKK’lı teröristlerin yanında 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet şarjör, 420 adet  AK-47 Kalaşnikof fişeği, 1 adet dürbün, 3 adet hücum yeleği  ve 2 adet el bombasının bulunduğu da belirtildi. Diyarbakır Valiliği açıklamasının sonunda, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güveni için terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtildi. 

 

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