Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında, operasyon yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 1’i kadın, 3 PKK’lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Yaylak köyü kırsalında, PKK’lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 3 PKK’lı terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin kadın olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Çatışmanın ardından Diyarbakır Valiliği bir açıklama yaparak dün gece saat 23.00’ten itibaren Kulp ilçesi Yaylak köyü mülki sınırları içerisinde operasyon başlatıldığını, bu sabah saat 07.18 sıralarında teröristlerle sıcak temas sağlandığını belirtti. Açıklamanın devamında, PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1'i kadın, 2'si erkek olmak üzere toplam 3 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Aynı zamanda operasyon kapsamında PKK’lı teröristlerin yanında 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 14 adet şarjör, 420 adet AK-47 Kalaşnikof fişeği, 1 adet dürbün, 3 adet hücum yeleği ve 2 adet el bombasının bulunduğu da belirtildi. Diyarbakır Valiliği açıklamasının sonunda, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güveni için terörle mücadelenin büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtildi.