Ünlü şarkıcı İrem Derici, hastanede yoğun bakımda iken sosyal medya hesabından yapılan paylaşım başını yaktı. Bursa’da 29 Ekim’de düzenlenecek olan İrem Derici konseri iptal oldu.

İrem Derici, geçtiğimiz aylarda büyük bir sağlık sorunu yaşamış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Bu sırada sosyal medya hesapları çalınan ünlü şarkıcının hesaplarından uygunsuz paylaşımlar yapıldı ve Bursaspor ile ilgili küfürlü bir içerik de paylaşıldı. Bu paylaşım üzerine İrem Derici’ye birçok Bursalı kullanıcıdan tepki geldi.

İREM DERİCİ VİDEO ÇEKEREK AÇIKLAMA YAPTI

Ünlü şarkıcı İrem Derici, dün sosyal medya hesabından bir video ile konuya açıklık getirdi. Paylaşımları kendisinin yapmadığını, hesabının çalındığını ve Bursa’yı çok sevdiğini söyleyen İrem Derici, kendisinin hiçbir futbol takımı ve fanatizmle de ilgisinin olmadığını dile getirdi. Bursalılardan özür dileyen İrem Derici, 29 Ekim konserine herkesi beklediğini söyledi.

KONSER İPTAL EDİLDİ

İrem Derici’ye gelen tepkiler üzerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Atatürk Stadyumu Meydanında vereceği konserin iptal edildiği duyuruldu. Sosyal medyada Bursasporlular bir kampanya başlatmış ve #Bursasanaağırgelirİrem başlığı ile İrem Derici’nin Bursa’ya gelmesine tepki göstermişti. Bu tepkiler üzerine bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Pazar akşamı yapılması planlanan İrem Derici konserinin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, Cumhuriyet Bayramı kutlama programlarının 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.30'da fener alayı ile başlayacağı, yürüyüşün Saltanat Kapı'da başlayarak Atatürk Anıtı önünde son bulacağı belirtildi.