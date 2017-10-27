Türk doktorlar siroz tedavisinde çok önemli bir adım olabilecek çalışmaya imza attı. Tıbbi bitkiler üzerine yapılan bu çalışmada, izole edilen organik moleküllerin yapısı çözüldü. Hücre modeller üzerine bu moleküller test de edildi. Şimdi Türk bilim insanları siroza çare olacak ilaç üretmek için çalışıyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nde yapılan çalışmalarla siroz tedavisinde çok önemli bir adım atıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Nidai Özeş önderliğinde yapılan çalışmalarda sirozlu hücrelerde molekül test edildi. Özeş açıklamasında testlerin başarılı olduğunu söyledi. 2010 yılından bu yana yürütülen çalışmada, uzmanlar tıbbi bitkilerden organik moleküller izole etti ve bunların kimyasal yapılarını aydınlattı. Şimdi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Nidai Özeş ve ekibi sizor hastalığının tedavisinde kullanılacak ilaç için çalışacak.

BİYOTEKNOLOJİ MESAJI

Prof. Dr. Özeş konu hakkında yaptığı açıklamada, biyoteknolojinin ülke bilimi ve yaratacağı katma değere bu çalışmanın katkılarının çok büyük olacağını bildiğini belirtti. Özeş açıklamasının devamında, Türkiye’de ilaç endüstrisinin geliştirilmesine yönelik yeterli çalışma yapılmadığını belirterek, değerlendirme panellerinin de konu hakkında temel ve endüstriyel deneyimi olmayan kişilerden oluştuğunu söyledi. TÜBİTAK ve Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Özeş, araştırmacıların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

PATENT BAŞVURUSUNU YAPTILAR

Prof. Dr. Özeş, açıklamasında laboratuvarda Aktif bileşiklerin sentetik olarak üretilebilir 72 türevini geliştirdiklerini belirterek, İsviçre Patent Ofisi tarafından Bu bileşiklerin orijinalliği ve patentleşebilir olduğunun tescillendiğini, 3 Mayıs tarihinde USA Patent Ofisi'ne başvuru yaptıklarını söyledi.