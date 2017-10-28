Denizli’nin Merkezfendi ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında doğalgaz dolumu sırasında PHD gazı sızıntısı meydana geldi. Gaz sızıntısından etkilenen 68 işçi hastanelik oldu. Konu hakkında Denizli Valiliği de bir açıklama yaptı.

Denizli'nin Merkezfendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında doğalgaz sızıntısı nedeniyle etkilenen 68 işçi hastaneye kaldırıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan da hastaları ziyaret etmek için hastaneye geldi. Hastane çıkışında bir açıklama yapan Vali Karahan, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GAZ DOLUMU SIRASINDA SIZINTI MEYDANA GELDİ

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi İzmir Karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında bugün saat 10.00 sularında yaşanan olayda gaz dolum tankına sıvılaştırılmış gaz dolumu yapıldığı sırada PHD gazı sızıntısı oldu. Fabrikada çalışan işçiler, PHD gazının kokusundan etkilenerek kendilerini fabrika dışına attı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. işçilerde baş dönmesi ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 10 işçi ambulansla 27 işçi ise fabrikaya ait araçlarla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan işçi sayısı 68’e yükselirken, işçilerde zehirlenme olmadığı, gazın keskin kokusu nedeniyle fenalaştıkları açıklandı.

DENİZLİ VALİSİ HASTANEYE GELDİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Devlet Hastanesine gelerek fabrikada sızan gazdan zehirlenen bazı işçileri burada ziyaret etti. Hastalar hakkında Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Berna Öztürk ve İl Sağlık Müdürü Dr. Şükrü Arpacı'dan bilgi alan Vali Karahan, hastane çıkışında hastaların sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı. Karahan açıklamasında şu ana kadar 68 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirterek, olay hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.