Beyaz Show yeni sezona oldukça hızlı başladı. İlk bölümde oldukça gözde isimleri konuk eden Beyaz, hayranları ile hasret giderdi. Peki, Beyaz Show 27 Ekim 2017 yeni sezon ilk bölümde neler yaşandı? Beyaz Show 27 Ekim 2017 ilk bölüm konukları kimler oldu?

Kanal D’de yıllardır devam eden Beyaz Show 27 Ekim 2017 yeni sezon ilk bölüm ile ekrana geldi. Sezona geç bir başlangıç yapan Beyaz Show’un dönüşü ise muhteşem oldu. Bu yıl da Cuma gecelerinin fenomen programı olacağını Beyaz Show daha ilk bölümden kanıtladı.

ACUN ILICALI BOMBASI

Sezona en gözde isimlerle başlayan Beyaz Show yeni sezon ile adeta izleyenleri ekran başına kilitledi. Yeni sezonda da Beyazıt Öztürk, samimiyeti espirileri ve enerjisi ile izleyenleri kahkahaya boğacak. Beyaz Show geçtiğimiz sezon banttan yayınlanmıştı, ancak bu sezon canlı olarak ekranlarda olacak. Her sezon farklı bir format deneyen Beyaz Show, sonunda canlı yayında karar kıldı. Yeni sezonun ilk bölümünde müthiş konuklar Beyaz Show’da yer aldı. Bunlar arasında en dikkat çeken isim ise Acun Ilıcalı oldu. Acun ve Beyaz arasında yaşanan diyaloglar kahkaha tufanına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın yanı sıra Simge Sağın, Murat Yıldırım ve Özge Gürel Beyaz Show 27 Ekim 2017 yeni sezon ilk bölümde konuk olarak yer aldı. Şahane esprileri, birbirinden komik anları, birbirinden renkli konukları ile Beyaz Show, her Cuma Kanal D ekranlarında olacak.