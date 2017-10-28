Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den alınan son verilere göre, Türkiye genelinde bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara bölgesi, Batı Akdeniz, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu yer yer gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak. İstanbul’da ise akşam saatlerinden itibaren şiddetli sağanak yağış etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren Balıkesir’in batısı ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde de yağışlar bekleniyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU – 28 EKİM 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kuzeydoğu kesimlerde hava sıcaklıkları 2 – 4 derece arasında artacak. Güney kesimlerde ise yağışlarla birlikte sıcaklıklar da 2 ile 5 derece arasında azalacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Marmara’da yer yer orta ve yer yer şiddetli rüzgar da bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU – 28 EKİM 2017

İstanbul bugün gündüz saatlerinde parçalı bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı ve dikkatli olmalarını istedi. İstanbul’da bugün hava sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU – 28 EKİM 2017

Ankara’da bugün az bulutlu ve yer yer parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğlen saatlerinden itibaren Ankara’nın Kuzeydoğusu’nda akşam saatlerinden itibaren de kent genelinde sağanak yağış bekleniyor. Ankara’da bugün hava sıcaklığının ise 21 derece olması bekleniyor.