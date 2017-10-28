Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şok bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre, 2030 yılından önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görevi bırakacak. Basında Putin’in yerine kızı Katerina'nın geleceği iddia edildi. Putin’in bu kararı yaşının ilerlemesinden dolayı aldığı da konuşuluyor.

Rus siyasetinde son dönemlerin en önemli karakteri olan Vilademir Putin’in İngiliz basınında yer alan haberlere göre görevi bırakacağı iddia edildi. Haberde, Putin’in yerine gelecek isimin de belli olduğu belirtildi.

BİR DAHA ADAY OLMAYACAK

Putin, 1999 yılından bu yana siyasetin içinde yer alıyor. Rusya’da bir sonraki seçimler 6 yıl sonra yapılacak. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin’in ilerleyen yaşı nedeniyle bu seçimlerde başkanlığa aday olmayacağı iddia edildi. Şu anda 65 yaşında olan Vilademir Putin, kariyeri boyunca devlet başkanlığı ve başbakanlık görevlerini yerine getirdi.

YERİNE KIZINI HAZIRLAYACAK

İddialara göre Vladimir Putin, kendisinin yerine gelecek ismi de belirledi. 2030 yılından önce yapılacak seçimlerde yerine 31 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova’yı hazırladığı iddia ediliyor. Putin 71 yaşındayken yapılacak olan 2024 seçimlerinde yaşı nedeniyle aday da olamayacak. Gelecek yıl yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Putin’in son kez başkan seçilmesi bekleniyor.