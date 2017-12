Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, uzun süredir gündemde olan ucuz et hakkında açıklamalarda bulundu. Fakıbaba açıklamasında, vatandaşa ucuz et konusunda düğmeye bastıklarını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ucuz etin vatandaşa ulaşması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Fakıbaba, şu anda ucuz et satışı yapılan marketler konusunda yaptığı açıklamada, zincir marketlerin kıyma etin kilogramını 29 lira ve kuşbaşı etin kilogramını 31 liradan satmayı taahhüt etmeleri durumunda dana karkas et satışı yapılacağını söyledi.

TAAHHÜT ETMELERİ DURUMUNDA KARKAS ET SATIŞI YAPILACAK

Zincir marketler ile ucuz et konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Bakan Fakıbaba, kıyma etin kilogramını 29 lira ve kuşbaşı etin kilogramını 31 liradan satmayı kabul eden zincir marketlere marketlere karkas et satışı yapılacağını söyledi ve "Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere kıyma etin kilogramını 29 lira ve kuşbaşı etin kilogram dile getirdi. Bu zincir marketlerin Türkiye’nin her yerinde satış noktası olması gerektiğini söyleyen Fakıbaba, Karkas et satışının Et ve Süt Kurumu tarafından yapılacağını ifade etti.

BESİCİLERİN DE YÜZÜ GÜLECEK

Bakan Fakıbaba açıklamasının devamında, vatandaşın et ihtiyacını ucuza karşılamak adına çalışmaların tam sürat devam ettiğini belirterek, besicilere de müjdeli haberi verdi. Besicilerin yerli hayvanlarını Et ve Süt Kurumunda kesmesi durumunda kilogramı 25 TL’den alacaklarını söyleyen bakan Fakıbaba, bu çalışmalardaki amacın hem üreticiyi hem de tüketiciyi memnun etmek olduğunu söyledi. Bakan Fakıbaba, vatandaşa uygun fiyata et temin edilmesi için üreticilerin de imkanlarının genişletilmesi gerektiğini ve çalışmaların bu yönde devam edeceğini söyledi.