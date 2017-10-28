YÖK tarafından yapılan son açıklama ile yeni sınav sisteminin detayları netlik kazandı. TYT adı verilen yeni sınav sisteminin YGS’ye benzemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkan soruların YGS’den farklı olacağı ve ÖSYM tarafından TYT örneği soruların yayınlanacağı ifade edildi.

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı hakkında Yükseköğretim Kurumları (YÖK) tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Henüz tüm detayları bilinmeyen sınav hakkında YÖK’ten yapılan son açıklamada, Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak soruların daha önceki sınav sistemi olarak kullanılan YGS’de sorulan sorulara benzemeyeceği belirtildi. Açıklamada, sınava ilişkin örnek soruların kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından açıklanacağına da değinildi.

TAMAMEN FARKLI OLACAK

YÖK, TYT konusunda sıkça sorulan sorular bölümüne iki madde daha ekledi. Yapılan açıklamada yeni sistemin ezbere dayalı olmayacağı, daha çok bilgiyi kullanma ve muhakemeye dayalı bir sınav sistemi olacağı belirtildi. Yeni sistem TYT’nin adayların sözel ve sayısal yeterliliklerini ölçmeyi hedeflediği belirtilerek, aynı zamanda okuduğunu anlama ve yorumlama, Türkçeyi doğru kullanma, temel cümle bilgisi, kelime hazinesi ve imla kurallarını kullanma becerilerini de ölçüleceği ifade edildi. YÖK açıklamasında, yeni sistemin bilgi ezberlemeye dayalı olmayacağı, daha çok anlama ve çıkarımda bulunma, muhakeme gibi yeteneklerin ölçüleceği belirtildi. TYT’ye yönelik örnek sorular konusunda da açıklama yapan YÖK, en yakın zamanda ÖSYM tarafından TYT örnek soru ve cevaplarının yayınlanacağını belirtti.