İstanbul Kadıköy’de kendisinden 24 yaş küçük eşi Emrah Yılmaz tarafından öldürülen 62 yaşındaki Selda Sağlam’ın ölüm nedeni çözüldü. Çiftin uzun süredir geçimsizlik yaşadığı, Selda Sağlam’ın eşinden ayrılmak istediği ve 3 gün önce şikayetçi olduğu anlaşıldı. Mahkeme Yılmaz için uzaklaştırma kararı verdi, ancak bu karar Sağlam’ı korumaya yetmedi.

Kadıköy’de bugün 12.00 sularında otomobili ile seyir halinde olan 62 yaşındaki Selva Sağlam Yılmaz silahlı saldırıya uğradı. 62 yaşındaki kadın, başına isabet eden iki kurşunla can verdi. Olaydan sonra İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda Selda Sağlam’ı öldüren kişinin kendisinden 25 yaş küçük eşi Emrah Yılmaz olduğu belirlendi.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA KARARI VERMİŞ

Polis ekipleri soruşturmayı genişlettiklerinde, çiftin uzun süredir sorun yaşadığını belirledi. Selda Sağlam’ın 20 gün önce yine kocası tarafından bıçaklandığı ve hafif yaralandığı belirlendi. Ancak hastanede ifade veren kadının, bunu kendisinin yaptığını söylediği öğrenildi. Fakat kadının ifadesine inanmayan polis ekipleri, geçtiğimiz hafta Selda Sağlam Yılmaz’a yeniden ulaştı. Kadın bu defa kendisini bıçaklayan kişinin kocası olduğunu söyledi. Polis ekipleri durumu savcılığa intikal ettirince mahkeme uzaklaştırma kararı verdi.

PUSU KURUP ÖLDÜRDÜ

Selda Sağlam Yılmaz, eşi tarafından sürekli tehdit edilince yeniden savcılığa başvuru yaparak şikayetçi oldu. Ancak polis ekipleri eşinin evi dışında adresi bulunmayan Emrah Yılmaz’a ulaşamadı. Emrah Yılmaz, bugün pusu kurarak karısını öldürdü. Olaydan sonra kaçan Emrah Yılmaz’ın 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, polis ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.