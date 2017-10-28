İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinde bir araç polis tarafından takibe alındı. Şüphelenilen aracın incelemesinde bir süredir takip edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişiye ait olduğu belirlendi. Bombalı olduğu anlaşılan araç kontrollü şekilde patlattırılırken, 4 DEAŞ üyesi de gözaltına alındı. Bomba üzerinde yapılan inceleme sonucunda el yapımı uzaktan kumandalı parça tesirli bomba olduğu tespit edildi.

İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinin otoparkında bulunan aracın bombalı araç olduğu tespit edildi. DEAŞ’lı 4 terörist, aracı otoparka park ederek kaçmaya çalıştı. Yapılan inceleme sonucunda araçta uzaktan kumandalı, parça tesirli bomba olduğu belirlendi. 2’si kadın, 4 DEAŞ’lı terörist yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin kaçmaya çalışırken bacağından vurulduğu da öğrenilirken, yakalanan teröristlerin dün akşamüzeri Esenyurt ile Arnavutköy'deki evlerde artarda meydana gelen patlamalarla bağlantılarının olduğu da belirlendi.

29 EKİM KUTLAMALARINI HEDEF ALACAKLARDI

Bayrampaşa’da polis ekiplerinin çalışmaları ile belirlenen ve etkisiz hale getirilen teröristlerin 29 Ekim törenlerini hedef almayı planladıkları ortaya çıktı. 29 Ekim törenleri yarın Emniyetin de bulunduğu Vatan Caddesi’nde yapılacaktı. AVM’nin Vatan Caddesine yakın olması nedeniyle teröristlerin burayı tercih ettiği düşünülüyor.

POLİSİN TAKİBİNDEYDİLER

Dün akşam saatlerinde Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde bulunan iki evde meydana gelen patlamaların ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakası belirlenen bir otomobili takibe alan polis ekipleri, bu araç ile DEAŞ terör örgütü adına eylem planlayan teröristlere ulaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2’si kadın, 4 teröristi adım adım takip etti. Şüpheliler aile gibi davranırken, beyaz bir araca binmeleri üzerine TEM ekipleri 16.30’da operasyon için düğmeye bastı. Teröristler Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin açık otoparkına otomobili bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı. Otomobil ise kontrollü şekilde polis tarafından imha edildi.