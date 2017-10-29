Somali’nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk gelen bilgilere göre en az 18 ölü, 30 yaralı var.

Somali’nin başkenti Mogadişu bir kanlı saldırı ile daha sarsıldı. Saldırı hakkında açıklama yapan emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, saldırının Mogadişu'daki Hamruveyni Mahallesi'nde bulunan Naso Hablod otel önünde meydana geldiğini ve intihar saldırısı olduğunu belirtti. Feci saldırıda ölenlerin sayısı 18’e yaralananların sayısı ise 30’a yükseldi.

ÖNCE İNTİHAR SALDIRISI ARDINDAN ÇATIŞMA

Hüseyin açıklamasında otel önüne gelen saldırganlardan birinin üzerinde bulunan bomba yüklü yeleği patlattığını, ardından ise otelin güvenlik görevlileri ve saldırganlar arasında çatışma çıktığını belirtti. İki saldırganın güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade eden Hüseyin, diğer saldırganların el bombası atarak otelin elektiriğini kestiğini söyledi.

İKİNCİ BİR PATLAMA DAHA YAŞANDI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre ilk patlamadan kısa süre sonra Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında bomba yüklü araçla ikinci saldırı düzenlendi. Alınan bilgilere göre ilk saldırıda hedef alınan otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu'ya gelen heyetler konaklıyordu. Saldırıdan kısa süre sonra Eş-Şebab terör örgütü ilk saldırıyı üstlendi. Ancak bombalı araçla düzenlenen ikinci saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi. Somali’de geçtiğimiz günlerde başka bir otele bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Somali’de düzenlenen o kanlı saldırıyı da henüz üstlenen bir örgüt olmadı.