29 Ekim Pazar Günlük Burç Yorumları herkes tarafından merak ediliyor. Her gün olduğu gibi bugün de burcunuzun söylediklerini merak ediyor musunuz? Koç burcu yorumu bugün neler söylüyor? Yay Burcunu bugün hangi gelişmeler bekliyor? Akrep burcu bugün şanslı mı? 29 Ekim Pazar günü hangi burcun kapısını aşk çalacak? İşte Günlük Burç Yorumları 29 Ekim 2017 Pazar…

Astroloji meraklıları burçları ve yorumlarını yakından takip ediyor. Biz de site olarak astrolojiye merak saranlar için 29 Ekim Pazar Günlük Burç Yorumlarını inceledik. Bakın, burç yorumları 29 Ekim 2017 Pazar günü için size neler söylüyor?

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

İlişkilerinizde takıntılı fikirlerden kurtulmanın zamanı geldi. Güzel bir hafta sonu gününde tutkulu beraberlikler sizi bekliyor olabilir. Bu ara sahiplenme duygunuz ön plana çıkacak. Bir an önce sevdiklerinize zaman ayırmak için harekete geçmenizde yarar var.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Çok yakınınızdaki biri, bugün size gündelik işlerinizi halletmenizde yardımcı olacak. Bazen basit bir yardımlaşmanın bile hayatta ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Bu ara öğrenmeye açık bir yapınız var. Hayatı paylaşmak size iyi gelecek.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Son dönemlerde siz ilişkilerinizde adil olmaya çalışıyorsunuz, ancak karı taraf sizin üstünüze çıkmaya çalışıyor. Fakat nedense siz de bu durumdan keyif alıyorsunuz. Bu ara duygularınızı kontrol etmenizde yarar var. Çünkü kıskançlık ve şüpheyi biraz abartabileceğiniz bir gün geçireceksiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Hoşgörülü olmanız gereken bir döneme gireceksiniz. Artık çevrenizdeki insanların baskıcı tutumuna alıştınız, ancak yine de kendi düzeninize adım atmak istiyorsunuz. Hafta sonu için aile üyelerini mutlu edecek bir hafta sonu kahvaltısı hazırlamak size iyi gelecek. Ne de olsa siz anaç ruhlusunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Yeni bir aşk sizi bekliyor. Bugün gireceğiniz herhangi bir ortamda aşk karşınıza çıkabilir. Bugün sizin gününüz. Aşka aşık olabileceğiniz bir gün geçireceksiniz. Gözlerinizi dört açın, o kişi her an karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Pozitif bir gün geçiriyorsunuz. İlişkileriniz sizi derinden etkilese de bugün her şeyi bir kenara bırakıp kendinizi eğlendireceğiniz bir gün geçireceksiniz. Artık kendinize izin verin ve tutkularınızın sesini dinlemeye başlayın.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Cazibenizle herkesi etkileyeceğiniz bir gündesiniz. Sizi derinden etkileyecek ve çok yoğun olarak yaşayacağınız bir aşk kapınızı çalmak üzere. Bu ilişki sizin üzerinizde büyük bir baskı oluşturacak. Bunda burcunuzda olan Plüton’un da etkisi var.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Uzun zamandan beri platonik olarak sürdürdüğünüz aşkı gerçek bir ilişkiye dönüştürmenin zamanı geldi. Artık kendinizi karşı tarafa açın. Gizemli olmak size hiçbir şey kazandırmıyor. Belki de açık olmanız, dolu dizgin bir aşk yaşamanızı sağlar.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Hafta sonu sizi büyük bir sürpriz bekliyor. Çünkü eskiden arkadaşınız olarak gördüğünüz bir kişiye aşık olacaksınız. Duygularınız tek taraflı değil, o da size karşı bir şeyler hissediyor. Zaten siz zoru seven bir kişiliksiniz. Bu da onu daha çekici hale getirecek.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Siz de bugün aşk deneyimlerine açık bir gün geçireceksiniz. Karşı cinsin ne istediğini iyi anlayan biri karşınıza çıkacak ve sizi yeniden aşka inandıracak.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Malum aşk zaman, mekan tanımıyor. Aniden karşınıza çıkan biri, siz de sanki 40 yıldan beri tanıyormuşçasına bir his uyandıracak ve uzun soluklu bir ilişkiye başlayacaksınız. Birbirinize her anlamda uyumlu olacağınız kesin.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU – 29 EKİM 2017 PAZAR

Partnerinize tekrar tekrar aşık olacağınız, romantizm ve tutkunun doruklarda olacağı bir gün sizi bekliyor. Partneriniz ne kadar sütünüze gelse de siz çok ılımlı bir günesiniz.