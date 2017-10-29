Terör örgütü DEAŞ’ın son tehdidi tüyler ürpertti. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasını tehdit eden DEAŞ, bu defa dünyaca ünlü futbolcu Neymar’ın görselini kullandı. Daha önce de örgüt tarafında ünlü futbolcu Messi’nin görseli paylaşılmıştı.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde eli kanlı terör örgütü DEAŞ tarafından ilk olarak Lionel Messi'li tehdit görseli yayınlanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, şimdi de Neymar’ın bulunduğu bir tehdit görseli hazırladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Terör örgütü DEAŞ yandaşları tarafından sosyal medya hesaplarından tehdit görselleri paylaşılmaya devam ediyor. DEAŞ’ın hedefinde bu defa PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar yer aldı. Rusya’da yapılacak 2018 Dünya Kupası öncesinde video yayınlayan DEAŞ, stadyumları havaya uçurmakla tehdit ediyor.

MESSI VE NEYMAR ESİR ALINMIŞ ŞEKİLDE GÖSTERİLDİ

Son yayınlanan görsellerde dünyaca ünlü futbolcular Neymar ve Messi esir olarak gösterildi. Görsellerde Mess, ölü olarak yere yatıyor, yanında da terör örgütü DEAŞ’ın sözde bayrağı yer alıyor. Messi ise dizlerinin üzerine çökmüş şekilde gösteriliyor.

“BİZ MÜSLÜMAN ÜLKELERDE GÜVENDE OLMADIKÇA SİZ EĞLENEMEYECEKSİNİZ”

Terör örgütü DEAŞ’ın yayınladığın görselin altında ise "Biz müslüman ülkelerde güvende olmadıkça siz eğlenemeyeceksiniz" şeklinde bir de yazı yer aldı. Geçtiğimiz günlerde DEAŞ tarafından yayınlanan başka bir görselde ise 2018 Dünya Kupası hedef alınmış ve "Bizi bekleyin" denilmişti.