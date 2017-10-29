İstanbul'da dün bombalı aracın yakalanmasının ardından terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar, Türkiye geneline yayıldı ve çeşitli illerde düzenlendi. Bursa’da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 39 kişi, Erzurum’da ise 22 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünün üst düzey üyeleri arasında yer aldığı belirlenen zanlılardan birinin emniyete götürülürken sırıtması dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün düzenlenen operasyonlarda 2 DEAŞ hücre evi çökertildi, Bayrampaşa’da bir bomba yüklü araç ve başka bir AVM’de de bir bombalı motosiklet ele geçirildi. 29 Ekim sabahı polis ekipleri farklı illerde terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar düzenledi.

DEAŞ’IN ÜST DÜZEY SORUMLULARI ERZURUM’DA YAKALANDI

Terör örgütü DEAŞ’ın şehir yapılanmasına yönelik Erzurum’da düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında 22 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il merkezi, Palandöken, Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerde 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, dijital veriler, pala olarak tabir edilen bıçak ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

İZMİR’DE SON 24 SAATTE İKİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir’de polis ekipleri tarafından son 24 saatte 2. DEAŞ operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan teröristlerin İstanbul’da yakalanan teröristlerle bağlantılı oldukları belirlendi. İzmir’de düzenlenen ilk operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. İkinci operasyonda da kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BURSA'DA 39 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DEAŞ terör örgütüne yönelik, Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 8’inin küçük yaşta oldukları öğrenildi.