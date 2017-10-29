Altında yukarı yönlü hareket tüm hızı ile devam ediyor. Vatandaşlar, yatırım yapmak ya da hediyelik almak için altın fiyatlarını sürekli olarak takip ediyor. Türkiye ve Amerika arasında yaşanan vize krizinin ardından altın yeniden yükseliş trendine girdi. Birçok kişi anlık değişen altın fiyatlarını merak etmeye başladı. Peki, 29 Ekim 2017 tarihli çeyrek altın ve gram fiyatları ne kadar?

Gündemde yaşanan siyasi gelişmelerden etkilenen altın fiyatları anlık olarak değişmeye devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar da bu anlık değişmeler nedeniyle çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını düzenli olarak araştırıyor. Çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? Bugün altın kaç para oldu? Vatandaşlarla yatırım ya da hediyelik almak için altın fiyatlarını merak ediyor.

ÇEYREK ALTIN 29 EKİM 2017 FİYARTLARI NE KADAR?

29 Ekim 2017 tarihli çeyrek altın fiyatları belli oldu. Çeyrek altın bugün güne 248,40 alış, 254,61 lira satış fiyatı ile başladı. Altının gram fiyatı ise bugün 155,22 lira olarak güne devam ediyor.

GRAM ALTIN NEDİR, ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Çeyrek altın, Türkiye’de en çok tercih edilen altın cinsidir ve 1.75 grama denk gelir. 22 ayar olan çeyrek altın hem yatırım hem de hediyelik olarak çok tercih edilmektedir. Çeyrek altın, Cumhuriyet altınının dörtte birine denk gelmektedir. Fiyatına kar payı ve işçilik de eklendikten sonra satışa sunulmaktadır. Gram altın ise ham altının 1 gramı demektir. Yatırım olarak tercih edilse de çeyrek altının önüne geçememektedir.