Samsun’da yapılan bir sokak düğününde kız ve erkek tarafı takı yüzünden birbirine girmiş, gelin düğünde yediği dayak sonucunda hastanelik olmuştu. Herkesi şaşkına çeviren olayın ardından gelin Dudu B. itirafta bulundu. Erkek tarafının hiçbir suçu olmadığını söyleyen gelin, her şeyi kendi ailesinin planladığını anlattı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde 22 Ekim tarihinde yapılan düğünde takı yüzünden kız ve erkek tarafı kavga etmiş, olayda damat ve gelinin de aralarında bulunduğu 12 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kız tarafı olaydan sonra erkek tarafını suçlarken, erkek tarafı ise kız tarafının bilerek kavga çıkardığını ve takıları istediklerini söylemişti. Damat Bilgin A. kavgadan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları kabul etmemiş ve kız tarafını kendilerini dolandırmakla suçlamıştı. Takıları almak için kız tarafının bir plan yaptığını ve kavga çıkararak gelini suçladıklarını söyleyen damat Bilgin A.’nın bu açıklamalarını gelin de doğruladı.

AİLEM HER ŞEYİ PLANLAYARAK YAPTI

Gelin Dudu B. olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, erkek tarafının bu olayda hiçbir suçu olmadığını ve kendi ailesinin takıları almak için her şeyi planlayarak yaptığını söyledi. Kendisine ailesi tarafından sürekli hap içirildiğini söyleyen gelin, kavgayı çıkaranın kendi ailesi olduğunu ve hem kendisini hem de eşini kandırdıklarını söyledi. Babasının her şeyi planladığını söyleyen gelin, şu anda altınların da babasında olduğunu belirterek, daha önce de bir evlilik yaptığını ve o zamanda süt parası aldıklarını, kendisinin o altınları geri verdiğini söyledi. Eşini sevdiğini söyleyen gelin, hatasını anladığını ve eşi ile barışmak istediğini söyledi.