Trabzonspor, Süper Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Maçta 3 kırmızı kart çıkarken, Trabzonspor ligin lideri Galatasaray’a ilk mağlubiyetini tattırdı. İşte, Trabzonspor – Galatasaray Maçı geniş özeti ve golleri…

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor – Galatasaray derbisi nefes kesti. Akyazı’daki düelloda gülen taraf Trabzonspor oldu. Galatasaray'ın Süper Lig'deki 10 maçlık yenilmezlik serisi, Trabzonspor karşısında alınan 2 – 1’lik mağlubiyet ile ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor ise bu galibiyet ile 5 maçtır devam eden mağlubiyetlere son vermiş oldu.

GOLSÜZ İLK YARIDA KIRMZI KARTLAR HAVADA UÇTU

Maçın hakemi Halis Özkahya, gol sesinin çıkmadığı ilk yarıda Feghouli ile Olcay Şahan’a kırmızı kartını gösterdi. İki takım da maçın daha ilk yarısında 10 kişi kaldı.

İKİNCİ YARIDA TRABZONSPOR ETKİLİ OLDU

İkinci yarıda Bordo-mavililer etkili bir futbol sergiledi. 49. dakikada N'Doye'un golü ile Trabzonspor 1 – 0 öne geçti. Bu golle N'Doye, Galatasaray karşısında kariyerindeki 3. golünü attı. 69. dakikada Yusuf Yazıcı’nın golü ile Trabzonspor farkı 2’ye çıkarırken 88’de Rodrigues'un golü ile Galatasaray farkı 1’e indirdi.

90+3'TE BADOU N'DİAYE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beraberlik golünü arayan Galatasaray golü bulamadı. Ancak Badou N'diaye 90+3'de ikinci sarı kartın ardından gelen kırmızı kartla takımını 9kişi bıraktı. Ancak kalan dakikalarda da gol sesi çıkmadı ve derbi 2-1 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.