Çalışmak için Rusya’dan Çin’e giden 14 yaşındaki manken Vlada Dzyuba, podyumda 13 saat yürüdükten sonra hayatını kaybetti. 14 yaşındaki mankenin menenjit olduğu öğrenildi.

14 yaşındaki manken, çalışmak için Rusya’dan gittiği Çin’de yoğun çalışma temposuna dayanamayarak hayatını kaybetti. Ünlü olmak ve çok para kazanmak için Çin’e giden Vlada Dzyuba, Çin’de son dönemlerde moda sahnesinin öne çıkmasını değerlendirmek istedi, ancak hayatından oldu.

13 SAAT BOYUNCA PODYUM’DA YÜRÜDÜ

Şangay’da podyuma çıkan 14 yaşındaki genç kız, podyumda tam 13 saat boyunca kaldı. Rahatsızlanan genç kız fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hemen yoğun bakıma alınan genç kızın, menenjit olduğu belirlendi. Dzyuba’nın annesi Okşana Times gazetesine yaptığı açıklamada, kızının kendisine çok çalıştığını ve yorgun olduğunu söylediğini, hiç uyumamasına ve ateşi olmasına rağmen podyuma çıkmak zorunda olduğunu belirtti.

HAFTADA 3 SAAT ÇALIŞMA İZNİ VARDI

Çin’in yerel basınında yer alan bilgilere göre bir mankenlik ajansı tarafından işe alınan Dzyuba’nın sağlık sigortası da yoktu. Çin’de yasal olarak haftada 3 saat çalışma izni bulunan genç kız, 13 saat boyunca podyumda kaldı. Dzyuba’nın ölümü sonrasında Rus yetkililer tarafından soruşturma başlatılırken, henüz Çinli yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.