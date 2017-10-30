Savaşçı 18. bölüm ile izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Fox Tv’de yayınlanmaya başladığından bu yana izlenme rekorları kıran dizi toplayan Savaşçı 18. bölümde Kılıç Timi, Turan’ın intikamını almak için yemin etti. Peki, Savaşçı 19. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı 18. bölüm yine izlenme rekorları kırdı. Beğeni ile takip edilen asker dizisi Savaşçı, Pazar akşamının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Savaşçı yeni bölümde Pia’nın evinde saldırıya uğrayan Albay Kopuz, bulduğu ilk fırsatta harekete geçti. Aynı dakikalarda Yüzbaşı Kağan ise Rojda’nın tehdidiyle aracına bindi. Fakat kısa süre içerisinde Rojda’yı etkisiz hale getirdi. İşte Savaşçı 18. Bölümde yaşananlar ve Savaşçı 19. Yeni Bölüm Fragmanı…

SAVAŞÇI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı 18. bölümde hem Kopuz Albay hem de Kağan yüzbaşı kurtuldu. Rojda, Doktordan kaçmak için teslim oldu ve çok önemli bilgiler verdi. Kopuz Albay ise daha fazla hayatını tehlikeye atmamak için Pia ile görüşmeme kararı aldı. Kılıç Timi 29 Ekim’de bir baraj inşaatına saldırı olacağı bilgisi üzerine bölgeye gitti. Çıkan çatışmaya yetişen Kılıç, oradaki Mehmetçik ile birlikte teröristleri etkisiz hale getirdi. Ancak teröristler baraja patlayıcı döşemeyi başardı ve kumanda da Doktorun elindeydi. Kağan Yüzbaşı doktoru ikna edemeyince onunla birlikte suya atladı. Diğer yandan Ankara’da da işler pek yolunda gitmedi. Doktorun oğlu Temo’nun hedefinde bu defa Bayram’ın oğlu Eren vardı. Temo, servis şoförünü vurarak Eren’i kaçırdı. Babası gibi psikopat olan Temo’nun Eren’e ne yapacağı ise henüz bilinmiyor.

SAVAŞÇI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 18. bölüm nefes kesti. İzleyenler bölümün sona ermesinin ardından hemen Savaşçı 19. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.