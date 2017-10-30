Tostlarda, kızartmaların yanında en çok kullandığımız sos olan ketçap konusunda çeşitli söylentiler var biliyorsunuz. Marketten aldığınız ketçaplara güvenmiyorsanız, bunu artık evde de yapmanız mümkün. Emin olun, Marketten Aldığınızın Aynısı Olacak! İşte Evde Doğal Ketçap Yapımı tarifi…

Artık evlerinizde, marketten aldığınız ketçapların aynısını yapmanız mümkün. Üstelik de hiçbir katlı maddesi olmadan, tamamen doğal ve sağlıklı… Sevdiklerinize en sağlıklı sosu hazırlamak için sadece evinizde bulunan malzemeler yeter. İsterseniz hemen, Evde Doğal Ketçap tarifine geçelim…

EVDE DOĞAL KETÇAP YAPIMI

Ketçap yapımı için 1 buçuk kilo olgun domatese ihtiyacınız var. Domatesin türü çok önemli değil. Domateslerin tamamını küçük küçük doğrayın. 2 adet kırmızı soğanı da çok ince olmayacak şekilde kabaca doğrayın. Daha sonra derin bir tavanın içine 3 çorba kaşığı zeytin yağı dökün. Zeytin yağının içine önce soğanları ekleyin ve 10 dakika kadar karıştırarak kavurun. Daha sonra doğradığınız domatesleri yağın içerisine ekleyin. Domatesler kavrulmaya devam ederken, önce karabiber, daha sonra da bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Acı sevenler isterlerse acı da ekleyebilir. Daha sonra da bir diş sarımsağı iki üç parçaya bölerek karışıma ekleyin. Domates ve soğanları iyice suyunu salana kadar kavurun. Kabuklarını soymanıza gerek yok, sonrasında süzgeçten geçirilecek. Domatesler iyice suyunu saldıktan sonra tavaya yaklaşık 1 çay bardağı sirke ve son olarak tepeleme 4 çorba kaşığı da şeker ekleyin. Son eklenenlerin karışması için iyice karıştırın. Şeker hem domatesin ekşiliğini alacak, hem de hafif bir tat verecektir. İyice kaynadıktan sonra ocağı kesin ve yaklaşık 40 dakika kaynatın. Domatesler iyice kendini bıraktıktan sonra el mikseri ile bir süre karıştırın. İyice ezildikten sonra domateslerinizi tel süzgeçten geçirin. Bu sayede kabukları da ayıklamış olacaksınız. Daha sonra cam bir şişe, ya da boş bir ketçap kutusuna sosunuzu doldurarak ketçabınızı tüketmeye başlayabilirsiniz.