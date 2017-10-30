Kuzey Irak’ta gerginlik tırmanıyor. Zaho ilçesinde Goran (Değişim) Hareketi'nin ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)’nin parti binalarının ateşe verildiği bilgisi geldi.

Partisinin televizyon kanalına bir açıklama yapan KYB'nin Zaho sorumlusu Amır Dehleki, parti binası önünde bir grup göstericinin önce gösteri düzenlediğini, ardından da parti binalarına saldırı yaptıklarını söyledi. Saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyleyen Dehleki, parti binasının içerisinde bulunan radyo istasyonunda ateşe verildiğini belirtti.

TWİTTER HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Twitter hesabından bir açıklama yapan IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ise Goran'ın Zaho'daki parti merkezinin göstericiler tarafından ateşe verildiğini belirtti. Ayrıca Twitter’den yapılan açıklamada, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin başkanlık süresinin dolmasının ardından yetkilerinin devredilmesi için Parlamento oturumuna katılan Goranlı milletvekillerinden bazılarının da çıkan olaylar nedeniyle Parlamento binasında mahsur kaldıkları belirtildi. Goran Hareketi Başkanvekili Bırzo Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada Parlamento içerisinde olduklarını ve durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.

SÜKUNET ÇAĞRISI YAPILIYOR

Başta Erbil olmak üzere Duhok'un Zaho ilçesinde yaşanan saldırıların ardından IKBY Güvenlik Ajansı vatandaşlara sakin olmaları ve provokasyon yapmak isteyenlere engel olmaları çağrısını yaptı. IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada ayrıca kışkırtıcı eylemlerin önüne geçilmesi için güvenlik güçlerinin de hazır bekletildiği belirtildi. Görev süresinin dolması nedeni ile bir açıklama yapan Barzani, Kerkük'ün güneyinden 16 Ekim gecesi KYB'li Peşmergelerin geri çekilmesini "büyük bir ihanet" olarak nitelendirmişti.