Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ekim 2017 haftanın ilk gününde yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Mehmet Elbay, 27 Şubat 2017 tarihinden bu yana kayıp. Ailesi, Mehmet Elbay’ın kaybı için Müge Anlı’ya başvurdu. Kayıp Mehmet Elbay için tüm şüpheler İmam Cahit Ergül’ün üzerine yöneldi. Gaziantep’te bugün polis ekipleri bir bölgede Mehmet Elbay için arama çalışması başlattı. İşte Müge Anlı 30 Ekim 2017 yayınında yaşananlar…

Gaziantep’te Şubat ayının sonundan bu yana kayıp olan 48 yaşındaki Mehmet Muharrem Elbay için arama çalışması başlatıldı. Polis ekipleri kayıp adamın belli bir bölgede arıyor. Konu hakkında bir açıklama yapan Müge Anlı, bu bölgenin rastgele seçilmediğini ve bazı ipuçlarına ulaşıldığını söyledi. Peki, Mehmet Muharrem Elbay hayatta mı?

MEHMET BEY NASIL KAYBOLMUŞTU?

Mehmet Bey, imam Cahit Ergül ile ortak ev yapmış, üstelik imam Cahit Ergül’e 200 bin TL’lik senet imzalamıştı. Daha sonra bu senedin sahte olduğu ortaya çıktı. Senedin, Mehmet beyin kaybolmasından bir gün sonra ortaya çıkması da şüpheleri imam Cahit Ergül’e çekti. İmam Cahit Ergül, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak garip ifadelerde bulundu. Cahit Ergül suçlamaları kabul etmediği gibi, Mehmet Elbay’ın eşinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu ve bu nedenle başına bir şey gelmiş olabileceğini söyledi.

MEHMET ELBAY BULUNDU MU?

Mehmet Elbay için Gaziantep’te bugün geniş çaplı arama çalışması yapılıyor. Mehmet beyin hayatta olup olmadığı bilinmiyor. Polis ve jandarma ekipleri, bugün belli bir bölgede arıyor. Arama sonuçları geldiğinde sizlerle de paylaşacağız.