İstanbul Kadıköy’de önceki gün otomobili ile seyir halindeyken kocası tarafından öldürülen Selva Sağlam Yılmaz’ın katil zanlısı eşi Emrah Yılmaz, İstanbul’dan giden özel polis ekibi tarafından Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yakalandı.

Kadıköy’de önceki gün, trafikte direksiyon başında iken silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Selva Sağlam Yılmaz’ın katil zanlısı eşi Emrah Yılmaz, Akyazı Dokurcun Haydarlar Mahallesi’nde yakalandı. İstanbul’dan Sakarya’ya giden özel polis ekipleri, dün gece saat 02.30 sularında Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı bir operasyonla, Emrah Yılmaz’ı yakaladı.

CEP TELEFONU SİNYALİ ELE VERDİ

Emniyet güçleri, cep telefonu sinyalinden harekete geçerek, aslen Akyazı Dokurcunlu olduğu öğrenilen Emrah Yılmaz’ı burada bulunan evinde kıskıvrak yakaladı. Daha sonra İstanbul polisine teslim edilen katil Emrah Yılmaz’ın 4 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU

Dün bir açıklama yapan Selva Sağlam Yılmaz’ın kardeşi Sinan Sağlam, 15 gün önce ablasının uyuduğu sırada kocası tarafından bıçaklandığını ve daha sonra da tehditler aldığını söyledi. Sinan Sağlam açıklamasında, Emrah Yılmaz’ın Selva Sağlam’ı uyurken 8 yerinden bıçakladığını, ardından da banka şifrelerini alarak gidip bütün hesaplarını boşalttığını söyledi. Yılmaz’ın ablasını ailesi ile tehdit ettiğini söyleyen Sağlam, ablasının o anda korkudan şikayetçi olmadığını, daha sonra ablasını yıkayarak ambulans çağırdığını ve kanlar belli olmasın diye de siyah kıyafet giydirdiğini söyledi.