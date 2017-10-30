30 Ekim 2017 Pazartesi Güncel Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları sabahın ilk saatlerinde açıklandı. Türkiye’nin ABD ve Almanya ile yaşadığı siyasi krizlerin ardından yükselişe geçen altın fiyatları anlık olarak değişiyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar da sürekli olarak gram altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç para?

Yatırım tercihini altından yana kullanmak isteyenler ve altını hediyelik olarak alanlar, güncel altın fiyatlarını merak ediyor. 30.10.2017 altın fiyatları ne kadar oldu sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Ekim 2017 Pazartesi Güncel Çeyrek Altın ve Gram Altın Fiyatları ne kadar oldu? Altında yükseliş devam ediyor mu?

30 EKİM 2017 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

30.10.2017 Pazartesi altın fiyatlarında son durum ne oldu sorusu merak ediliyor. Bugünlerde özellikle çeyrek ve gram altının fiyatı çok takip ediliyor. Altının geçtiğimiz günlerdeki hızlı yükselişi 30 Ekim 2017’de sona erdi. Yatırımcılar bugün gram altını 154-155 lira civarında alabiliyor. Kapalıçarşı’da gram altın kaç para sorusu da herkes tarafından merak ediliyor. Kapalıçarşı’da bugün Gram altın, 154,38 alış, 154,45 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları ise bugün, 247,09 lira alış, 253,27 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Yarım altın ise bugün 494,18 liradan alınıyor, 506,53 liradan satılıyor. 30 Ekim 2017 Pazartesi günü Cumhuriyet altını 1025,36 lira alış, 1040,86 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Bugün tam ziynet altını ise 989,52 liradan alınırken 1021,22 liradan satılıyor.