O Ses Türkiye çekimlerinde ırkçılık kavgası ettikleri iddia edilen Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’dan o iddiaları çürütecek görüntüler geldi. Bu görüntülerin ardından ikilinin arasının açık olduğu iddialarına da son nokta koymuş oldu.

TV 8’in fenomen programı O Ses Türkiye’ye Athena Gökhan ile Yıldız Tilbe damgasını vurmaya devam ediyor. Gökhan ve Yıldız Tilbe’nin daha önce ırkçılık nedeniyle tartıştığı ve ikilinin arasının uzun süreden beri açık olduğu iddia edilmişti. O Ses Türkiye son bölümde bu iddiaları çürütecek görüntüler geldi.

GÖKHAN'I ÇOCUK GİBİ SEVDİ

Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz, yaptıkları ile bütün ilgiyi üzerine toplamaya devam ediyor. Sempatik iki jüri üyesinin son günlerde arasının açık olduğu iddia ediliyordu. Ancak, O Ses Türkiye son bölümde Gökhan Özoğuz, Yıldız Tilbe’ye bir yarışmacı hakkında bir şeyler söylerken, Tilbe’nin sevgi gösterisi karşısında şaşkına döndü.

YANAKLARINI SIKARAK SEVDİ

Tilbe, Gökhan bir şeyler anlatırken bir anda yanaklarını sıkmaya başladı. Ekranlarda ilginç görüntülerin oluştuğu bu anlarda stüdyoda bulunan izleyenler ise adeta gülme krizine girdi.

KAVGA ETTİKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

O Ses Türkiye’nin ilk bölümlerinde Yıldız Tilbe’nin bir yarışmacı hakkında yaptığı yorumun ardından Gökhan Özoğuz’la ırkçılık tartışmasına girdiği, hatta bu tartışma kulise kadar uzayınca çekimlerin iptal edildiği öne sürülmüştü. Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un son görüntüleri o iddiaları adeta yalanlar nitelikte olmuştu.